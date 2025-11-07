"Nuestra consistencia en la pintura nos ha dado ventaja y ese plus físico"

Valencia Basket venció a domicilio al Araski y lo hizo gracias al dominio de las pívots, sobre todo Raquel Carrera y Awa Fam, que fueron diferenciales en la pinturan y guiaron al conjunto taronja hacia la quinta victoria en Liga Femenina Endesa.

El técnico Rubén Burgos se mostró satisfecho con la actuación de sus jugadoras y destacó que la defensa fue de menos a más como una de las claves del triunfo: "Contentas tras haber conseguido una victoria más en una cancha siempre exigente y después de realizar una buena defensa a partir del descanso especialmente".

Más allá del acierto desde la larga distancia, el técnico taronja hizo hincapié en el juego interior: "Es cierto que no hemos tenido buenos porcentajes en el lanzamiento exterior, pero nuestra consistencia en la pintura, la energía con la que nuestras jugadoras interiores hoy han disputado el partido, creo que nos ha dado esa ventaja y ese plus físico para mantener más o menos siempre una ventaja que nos permitía rotar, trabajar y construir para conseguir el resultado final".

Awa Fam / VBC

Siguiente fase de la temporada y agradecimiento a la afición

Ruben Burgos deseó suerte a las jugadoras que se marchan con sus selecciones en este parón internacional y dejó clara la necesidad de prepararse para la siguiente fase de la temporada: "Ahora esperar que las jugadoras disputen unos buenos partidos con su selección, que vuelvan sanas, que vuelvan con energía y a trabajar y a prepararnos en estos días para la siguiente fase de la temporada, que seguramente será igual de exigente o más".

Como siempre, tuvo un mensaje para la afición taronja: "Esperamos que nuestra afición, viendo el partido desde casa, haya disfrutado el juego del equipo y con ganas de volver al Roig Arena".