La defensa del Zalgiris se le atraganta al Valencia Basket

La mejor defensa se impuso al mejor ataque. El Zalgiris marcó el ritmo del partido y el Valencia Basket acabó perdiendo 86-77 a pesar de llegar con opciones hasta el último minuto, empujado por Pradilla y por el acierto de Taylor y Montero cara al aro. Eso sí, la diferencia en el rebote fue decisiva y los locales lo aprovecharon en un partido en el que Reuvers apenas jugó en la segunda parte por faltas.

Con los descartes de López-Arostegui, Brancou Badio y el ya recuperado Yankuba Sima, Pedro Martínez salió de inicio con Jean Montero, Darius Thompson, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers. Los taronja no tardaban en ponerse por delante con un triple de Taylor, pero la férrea defensa lituana complicaba el ataque taronja, que solo encontró el aro tras los cambios a los cuatro minutos de partido, con Moore volviendo a sumar desde el 6,75 para poner el 6-6.

El Zalgiris marcaba el ritmo del partido, pero no por ello lograba mandar en el marcador, con un continuo intercambio de canastas que les llevó a terminar el primer cuarto +1 (18-17) tras un triple de Sleva sobre la bocina. Antes, Montero sumaba el tercer triple sin fallo de los taronja, mientras Reuvers, que compartía minutos con Braxton Key en la pintura, lograba un mate para poner brevemente a los visitantes por delante.

Momentos complicados hasta el -9

Isaac Nogués, el único que no había jugado en los diez primeros minutos, salía en la vuelta a la pista. La igualdad se mantenía en los primeros minutos tras una primera canasta de Taylor, con Key respondiendo desde el 6,75 a dos triples de Maodo lo y Ulanovas.

Nate Reuvers, con problemas de faltas tras ver la cuarta al inicio de la segunda parte y la quinta, al final. / Linas Zemgulis

Un mate de Costello ponía la igualdad de nuevo (24-24), pero los locales abrían una pequeña brecha tras la primera canasta de Sylvain Francisco, el MVP de la Euroliga en octubre. Los triples de Tubelis y Sleva (33-26) obligaban a parar el partido a Pedro Martínez, aunque en la vuelta a la pista, los locales ponían el +9 con dos tiros libres de Tubelis, el máximo anotador de los locales al descanso, con 8 puntos.

Pero el Valencia Basket no se venía abajo y tras una acción de Taylor llegaron un 3+1 de Montero y un triple de Costello que redujo la diferencia a un 38-35 antes de irse a vestuarios. La mejor defensa se imponía de momento al mejor ataque de la competición, pero los taronja estaban metidos de lleno en el partido a falta de 20 minutos por jugar.

Cuarta falta de Reuvers

De nuevo Taylor, como en el primer y en el segundo cuarto, abría el tercero anotando para reducir la diferencia a la mínima (38-37), pero el Valencia Basket empezaba a tener problemas para frenar a Wright bajo el aro y más tras la cuarta falta de Reuvers antes de los tres minutos de la segunda parte.

El pívot estadounidense aprovechaba su potencia para machacar el aro en dos acciones consecutivas, pero el Valencia Basket se mantenía cerca gracias al acierto de Pradilla y de un inspirado Moore, que sumaba ya 11 puntos.

Pedro Martínez daba entrada a Taylor, que sumaba desde el 4,60 y Darius Thompson, tras un robo, sumaba sus primeros puntos con un mate que empataba el partido (51-51). Los taronja, sin embargo, cedían demasiados rebotes ofensivos y ello lo aprovechaba Sleva poco después de fallar dos tiros libres.

Jaime Pradilla, el más incisivo en los últimos minutos del partido. / Linas Zemgulis

Un triple de Pradilla devolvía una mínima ventaja a los taronja, Butkevicius respondía desde el 6,75 y en el intercambio de canastas, de nuevo Pradilla y Montero ponían el 58-58 a falta de escasos segundos para el final. Los suficientes, eso sí, para que Maodo Lo anotara un triple sobre la bocina que puso el 61-58 con diez minutos por jugar.

Último cuarto a remolque

El Zalgiris mantenía su intensidad defensiva, pero empezaba a encontrar lagunas en la defensa taronja, para sumar con Butkevicius y Brazdeikis y poner el 67-60 que llevaba a Pedro Martínez a pedir tiempo, ya con Reuvers en la pista.

La verticalidad de Montero permitía reducir diferencias y aunque Wright aprovechaba las cuatro faltas de Reuvers para atacarle bajo el aro, Taylor volvía a meter a los taronja en el partido con un triple que puso el 69-65 y rompía la mala racha desde el 6,75 en la segunda parte.

Reuvers vio la quinta falta en la siguiente acción, Sako entraba a pista y tras un triple de Sylvain Francisco, aprovechaba una gran asistencia de Montero para machacar el aro, antes de que Darius pusiera el 72-69.

Jean Montero, autor de 15 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 15 de valoración. / Linas Zemgulis

El Valencia BC cedía un nuevo rebote ofensivo y Francisco lo aprovechaba para anotar bajo el aro con una bandeja. Pradilla aguantaba el tirón asumiendo la responsabilidad anotadora, mientras Wright seguía aprovechando su superioridad física bajo el aro. El Valencia BC llegaba al último minuto a tres puntos (78-75), pero un triple del alemán Maodo Lo dejaba el partido visto para sentencia, con un 81-75 a falta de 43 segundos. Los taronja buscaban el triple para recortar diferencias, pero Pradilla no acertaba en esta ocasión y Wright anotaba acto seguido desde el 4,60 para poner el 82-75 a 20 segundos del final.

Montero aún pudo forzar una falta y sumar dos tiros libres, pero tras su antideportiva, Francisco acabó rematando el partido con cuatro puntos seguidos para poner el definitivo 86-77 en el marcador. Una derrota para aprender ante un rival que, como cabía esperar, iba a exigir al Valencia BC su mejor versión para ganar. No lo lograron, pero el Valencia BC dio la cara hasta el final ante el equipo más en forma de la Euroliga.

Ficha técnica:

86.- Zalgiris Kaunas (18+20+23+21): Francisco (15), Sirvydis (3), Tubelis (11), Sleva (8), Butkevicius (9) -cinco titular- Wright (11), Brazdeikis (9), Lo (12), Birutis (1), Rubstavicius (-) y Ulanovas (7).

77.- Valencia Basket (17+18+23+17): Montero (15), Thompson (4), Taylor (14), Pradilla (15), Reuvers (4) -cinco titular- Puerto (-), De Larrea (-), Key (3), Moore (11), Sako (4), Costello (7) y Nogués (-).

Árbitros: Javor (SLO), Latisevs (LAT) y Bissuel (FRA). Eliminaron al visitante Reuvers (m.34)

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Zalgirio Arena ante unos 15.000 espectadores