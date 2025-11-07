Horario y dónde ver la visita de Valencia Basket a Kutxabank Araski

Sin tiempo prácticamente ni para deshacer la maleta, el Valencia Basket viaja a Vitoria. Apenas un día después de regresar de Estambul, las de Rubén Burgos vuelven a viajar para enfrentarse a Kutxabank Araski en la J6 de la LF Endesa. La cita es este vierrnes 7 de noviembre las 19:00 horas en Mendizorrotza. Encuentro que podrá seguirse en Youtube FEB.

El conjunto taronja quiere alargar la racha de cuatro victorias seguidas en la competición nacional, donde está luchando por el liderato, y quedar con buen sabor de boca antes del parón por la ventana FIBA. Rubén Burgos tendrá a todas las jugadoras profesionales disponibles para este partido. El conjunto valenciano cayó en su estreno la primera jornada en la pista de Baxi Ferrol, inicio que ya ha revertido con cuatro victorias consecutivas ante IDK Euskotren, Cadí La Seu, Hozono Global Jairis y Movistar Estudiantes. Una racha de 4-1 que permite al conjunto taronja estar en tercera posición, aunque compartiendo balance con otros cuatro equipos, posicionados según average. Lidera Spar Girona y le sigue Casademont Zaragoza, mientras que en cuarta posición está IDK y en quinta Durán Maquinaria Ensino.

Segundo de los tres partidos en seis días

Este será el tercer partido de los tres que disputa Valencia Basket en seis días. Después del partido del pasado domingo en el Roig Arena ante Movistar Estudiantes, el equipo viajó a Estambul para medirse el martes a Fenerbahce. El miércoles volvió a casa y hoy se ha embarcado en un nuevo viaje para el mañana jugar en la pista de Kutxabank Araski, antes del parón por la ventana FIBA.

Rubén Burgos da instrucciones a sus jugadoras. / Germán Caballero

El rival: Kutxabank Araski

El conjunto vasco arranca una nueva temporada en la máxima categoría, después de finalizar el año pasado en 13ª posición, con el objetivo de volver a estar en la zona media alta de la tabla. Kutxabank Araski arrancó esta campaña con un 2-0 con triunfos ante Perfumerías Avenida y Lointek Gernika, ambos en Mendizorrotza, pero ahora encadenan tres derrotas seguidas frente a Baxi Ferrol, Spar Girona y Cadí La Seu, los dos primeros fuera de casa.