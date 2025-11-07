El Valencia Basket femenino regresa a la competición doméstica este viernes. El equipo de Rubén Burgos visita Euskadi para medirse al Kutxabank Araski en una nueva jornada de la Liga Femenina Endesa en la que hasta cuatro equipos lucharán junto al Valencia Basket por el liderato en solitario de la LF Endesa.

Las de Rubén Burgos, con la única baja de Cristina Ouviña, se medirán a un rival que ha sumado solo dos victorias en los cinco primeros partidos y que cuenta con la cedida Noa Morro y la también extaronja mama Dembele en sus filas.

El partido de Mendizorrotza, además, será el último antes del parón de dos semanas por las Ventanas FIBA, por lo que cobra aún más importancia para acabar con buenas sensaciones la semana después del importante revés de la Euroleague Women ante el Fenerbahçe en Estambul.

Tras el partido, cuatro de las jugadoras taronja se irán con la selección española, incluida una Alicia Flórez ahora cedida, que puede debutar con la absolutas en estas Ventanas FIBA.

Awa Fam, de nuevo entre las más destacadas del Valencia Basket. / Francisco Calabuig

Kutxabank Araski - Valencia Basket: la Liga Femenina Endesa, en vivo y en directo

Narración e imagen en vivo del partido de Liga Femenina Endesa entre el Valencia Basket y el Kutxabank Araski desde Mendizorrotza.