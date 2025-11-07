Pedro Martínez apunta la clave de la derrota taronja ante el Zalgiris

Pedro Martínez ya había advertido de la necesidad de igualar la intensidad defensiva ante el mejor equipo de la competición en esta faceta para tener opciones de ganarles, pero el técnico taronja vio cómo el triunfo se escapó, en parte, por un problema bajo los aros.

Y es que el entrenador del Valencia Basket aseguró tras la derrota de su equipo por 86-77 en la pista del Zalgiris Kaunas que la falta de control del rebote defensivo les condenó en su encuentro ante el equipo lituano. "Hemos cedido muchas segundas oportunidades y así es muy difícil ganar. Es muy difícil ganar un partido igualado cuando el otro equipo controla mucho mejor el rebote", señalo en la rueda de prensa posterior. Los locales ganaron la batalla del rebote 41-31 y 16 de ellos fueron ofensivos.

A pesar de ello, puso en valor el esfuerzo y la fe de los jugadores hasta el final. "Hemos luchado, hemos tenido varias situaciones difíciles y hemos conseguido meternos en el partido con una buena mentalidad. Tenemos que seguir en la misma línea y tratar de mejorar", añadió.

Nate Reuvers intenta frenar a Sylvain Francisco en el partido del Valencia BC ante el Zalgiris en Kaunas. / Linas Zemgulis

Tomas Masiulis destaca la defensa del Zalgiris

Por su parte, el técnico local, Tomas Masiulis, aseguró que fue una buena victoria de su equipo y agradeció a sus aficionados el apoyo en un choque del que destacó la faceta defensiva de los suyos. "Hemos dejado al Valencia Basket en 77 puntos en parte porque no les hemos dejado hacer muchos contraataques. Creo que es un buen resultado y que hemos conseguido mantenernos unidos", destacó.