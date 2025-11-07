Los tres descartes de Pedro Martínez ante el Zalgiris Kaunas

El Valencia Basket viajó este jueves a Kaunas (Lituania) con los 15 jugadores de la primera plantilla por primera vez en la temporada tras la recuperación de Yankuba Sima, por lo que Pedro Martínez debía de hacer tres descartes antes el partido ante el Zalgiris.

Sin condicionantes de extracomunitarios en la máxima competición europea, el técnico taronja ha decidido dar descanso a López-Arostegui, Brancou Badio y Yankuba Sima, por lo que el pívot deberá esperar otra oportunidad para jugar los que serían sus primeros minutos de la temporada.

Aficionados del Valencia Basket en Kaunas. / VBC

El propio Pedro Martínez ya había destacado ante de viajar a Lituania que los jugadores debían ver con normalidad estos descartes que tendrá que ir haciendo si les respetan las lesiones, pero aseguraba que contaba con todos en una temporada tan larga y compleja jugando Euroliga.

De Kaunas a Granada

De hecho, quiso llevarse a los 15 jugadores a Kaunas porque después del partido de este viernes no regresan a València y se van a Granada, donde el domingo jugarán el partido de la sexta jornada de la Liga Endesa ante el Covirán Granada.