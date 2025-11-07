"Valencia Basket es el equipo más en forma de España"

Valencia Basket visita este domingo a Covirán Granada en el partido correspondiente a la jornada seis de Liga Endesa. Se trata de un enfrentamiento entre el actual líder del campeonato nacional, los taronja, que continúan invictos con cinco victorias en cinco partidos, y el colista, el conjunto granadino, que todavía no conoce la victoria.

Los de Pedro Martínez llegan al choque con el cartel de favoritos, aunque todos los partidos de ACB son exigentes y más aún si es a domicilio. El técnico de Covirán Granada, Ramón Díaz, es perfectamente consciente de la dificultad que conlleva medirse ahora mismo al cuadro taronja, al que catalogó en rueda de prensa como "el equipo más en forma de España y uno de los que está más en forma de Europa".

Los números dan la razón al técnico de Covirán, y es que VBC ocupa el puesto más alto sin haber perdido todavía en la competición doméstica, mientras que en Euroliga ocupa la sexta plaza con cinco victorias en ocho partidos.

Braxton Key en su debut con el Valencia Basket frente a San Pablo Burgos / Edu Ripoll

Ramón Díaz, positivo pese al mal momento

Covirán atraviesa por un momento radicalmente opuesto, y es que todavía no conoce la victoria en Liga Endesa. Díaz indicó este viernes en rueda de prensa que ve a su equipo "positivo" tras "una buena semana de entrenamientos" por lo que siguen "dando pasos" hacia el conjunto que quieren ser.

Sobre el partido del domingo explicó que su equipo tiene "que intentar que no jueguen cómodos, no permitirles correr. Valencia es muy difícil de parar, pero hay que reducir su buena selección de tiro y que jueguen lo mínimo posible en campo abierto", añadió. Díaz tiene claro que su equipo tiene que "defender mucho más, sobre todo cuando no hay acierto en ataque".

Las claves del partido

"El mensaje es que si no tenemos teniendo claridad en ataque o eficiencia en el tiro no nos podemos permitir el lujo de no defender. Trabajamos de la mejor manera posible. Tenemos que trasladar el trabajo del día a día a los partidos para encontrar la solidez", sentenció el entrenador del Covirán Granada.

Jean Montero celebra una canasta contra San Pablo Burgos en el Roig Arena / Eduardo Ripoll

Tras cinco derrotas en cinco jornadas, Díaz apuntó que no se siente "en peligro" y que es "el primero" que está "jodido por no ganar".

"No por perder cinco partidos voy a tirar la toalla. Si viera que el equipo no estuviera conmigo sería otra cosa, pero creemos en lo que puede suceder. Ha habido equipos con rachas de diez u once derrotas y luego han conseguido el objetivo", destacó.

Sobre los suyos, pidió aumentar "grado de autoexigencia" y afrontar los partidos "con más tensión para encontrar la solidez", aparte de "ser lo más competitivos posibles". Respecto al pívot estadounidense Zach Hankins, reconoció que "no está jugando al nivel esperado" pero que está "haciendo un gran esfuerzo para recuperar su nivel".

"Le estoy viendo cambios y su actitud del día a día es muy buena. Necesitamos de él para mejorar como equipo, se fichó como una referencia y no lo está siendo", admitió Díaz en torno a Hankins.