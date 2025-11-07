Valencia Basket recibe en la Fonteta al Barça Atlètic de Dabone

Este sábado a partir de las 11 horas Valencia Basket afronta en la Fonteta su quinto partido de la Liga U. Será un duelo de máxima exigencia ante el Barça Atlètic de Mohamed Dabone, que se ha convertido en el principal atractivo del baloncesto base por sus impresionantes condiciones. Con solo 13 años, el jugador azulgrana mide 2,10m y está generando un impacto mayúsculo sobre la pista desde que comenzó esta competición.

Valencia Basket llega al partido con un récord empatado tras ganar dos partidos y perder otros dos en las cuatro primeras jornadas. Cabe recordar que el conjunto taronja quedó encuadrado en el grupo fuerte de la Liga U y debe codearse, además de con el Barça, con equipos como el Real Madrid, Fundación CB Canarias o Casademont Zaragoza.

Hasta el momento, el cuadro taronja ha pedido contra CB Canarias y Real Madrid, mientras que sacó los partidos adelante ante Unicaja y Baxi Manresa.

Para Valencia Basket, imponerse al Barça y a la sensación Dabone sería dar un golpe encima de la mesa y empezar a ganar posiciones en la clasificación del grupo. Actualmente los taronja son quintos, a una victoria del segundo puesto.

El partido comienza a partir de las 11 horas en la Fonteta y la entrada al público es gratuita.

Una liga de formación

El equipo filial masculino del Valencia Basket forma parte de la reciente creada ‘Liga U’ entre ACB, FEB y CSD para jugadores por debajo de los 22 años. Una liga que permitirá a estos jugadores jóvenes poder formarse y competir con más garantías antes de dar el salto al baloncesto profesional. La plantilla de Valencia Basket está formada por 4 jugadores sub22 y 13 jugadores sub18. El staff está encabezado por Gonzalo Muinelo, con José Nácher y Carlos Silla como ayudantes. Edu Pérez ejercerá de preparador físico y Agustí Girbés de fisioterapeuta.