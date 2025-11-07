Zalgiris Kaunas - Valencia Basket: la Euroliga, en vivo y en directo

La Euroliga 2025 vuelve a escena este viernes para el Valencia Basket. El equipo taronja tendrá por delante un largo desplazamiento hasta Lituania donde se medirá a uno de los clásicos del baloncesto europeo. El Zalgiris Kaunas recibe a un Valencia Basket enrachado y con ganas de ganar margen en la clasificación de esta Euroliga tras las victorias ante el Dubai Basketball y el Fenerbahçe la pasada semana, ambas en un Roig Arena. que se está convirtiendo un fortín para el equipo de Pedro Martínez

Los taronja vivirán su primer compromiso de la semana, puesto que desde el domingo cuando jugaron en Liga Endesa ante San Pablo Burgos no han disputado ningún encuentro. La visita a Kaunas será el primer partido de la semana ante un Valencia Basket, líder de la Liga Endesa.

Respecto a la dinámica taronja en la Euroliga 2025, las dos victorias de la semana pasada lo han dejado con un (5-3) de balance en la zona alta de la clasificación de la Euroliga 2025. Por su parte el Zalgiris Kaunas ha empezado muy bien en la competición continental con un (6-2) que tiene a los lituanos en la segunda plaza de la tabla. Zalgiris tan solo ha perdido contra el FC Barcelona en el Palau Blaugrana y frente al Olimpia Milano en casa.

Omari Moore, en una acción defensiva ante el Fenerbahçe. / Germán Caballero

El Valencia Basket tendrá que vérselas este viernes contra uno de los jugadores más en forma de toda la Euroliga: Sylvain Francisco. El base ha sido elegido como el primer MVP del mes de esta temporada en la Euroliga. El director de juego internacional francés es el mejor anotador con 14,9 puntos, siendo el séptimo jugador que más triples convierte (2,4) con un 40,4% de eficacia. Además, lidera la competición en asistencias (6,8) y solo hay dos jugadores que produzcan más puntos para sus equipos entre lo que anotan y lo que asisten (Larkin y Hifi). En el roster de Zalgiris Kaunas destacan también jugadores como; Moses Wright (13'1 puntos, 5'6 rebotes) o Nigel William-Goss (11'5 puntos, 2 rebotes y más de un robo por partido)

Así pues todo queda listo para una nueva cita en una temporada ilusionante con el estreno del nuevo hogar taronja, un Roig Arena que ya está considerado como uno de los mejores pabellones de toda Europa. Un empujón que genera muchas expectativas con un Valencia Basket atractivo y al que la IA le da muchas opciones en la Euroliga 2025.