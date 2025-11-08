Alicia Flórez: “El Valencia Basket y yo pensamos que era la mejor opción para seguir creciendo”

Alicia Flórez vive el mejor momento de su corta carrera. La escolta leonesa de 21 años, formada en el BF León y actualmente cedida por el Valencia Basket al Durán Maquinaria Ensino, ha sido convocada por primera vez con la Selección Española absoluta. Su rendimiento en el arranque de la Liga F Endesa, donde está firmando más de 15 puntos, seis rebotes y cinco asistencias por partido, ha convencido al seleccionador Miguel Méndez, que la ha incluido entre las 16 elegidas para disputar el torneo internacional de La Línea (Cádiz).

La noticia supone un premio inesperado para una jugadora que decidió salir de su zona de confort para crecer en todos los aspectos del juego. “Necesitaba salir de la zona de confort para poder crecer por mí misma y ponerme también a prueba”, confiesa Flórez, que no oculta su satisfacción por una oportunidad que llega antes de lo previsto: “Es un premio inesperado, porque ni mucho menos era el objetivo alcanzar algo tan importante tan pronto”.

“El Valencia Basket y yo pensamos que era la mejor opción para seguir creciendo”

Tras formarse en el BF León, Flórez dio el salto al Valencia Basket, donde disputó 58 partidos y conquistó cuatro títulos: dos Ligas Endesa y dos Supercopas (2023 y 2024). Este verano, tanto el club como la jugadora coincidieron en que lo mejor era buscar un destino donde pudiera tener más minutos y responsabilidad.

Alicia Flórez, cedida la próxima campaña a Durán Maquinaria Ensino. / SD

“Tanto mi club (Valencia Basket) como yo pensamos que era la mejor opción para seguir creciendo y adquirir un desarrollo en todas las facetas del juego”, explica la jugadora, que ha encontrado en Lugo el escenario perfecto para desplegar su talento. En el Ensino se ha convertido en una pieza clave, liderando el ataque del equipo y asumiendo galones con una madurez poco común en una jugadora de su edad.

El gran rendimiento de la leonesa ha sido una de las sensaciones del inicio de temporada, lo que no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico de la selección. Su progresión constante y su capacidad para asumir retos han hecho de ella una de las jóvenes promesas más sólidas del baloncesto español.

Cuatro jugadoras taronjas en la convocatoria

La presencia de Alicia Flórez no será la única representación del Valencia Basket en la selección. Junto a ella estarán Awa Fam, Elena Buenavida y María Araújo, tres jugadoras que también forman parte del conjunto taronja y que participarán en este periodo de preparación con España.

Por contra, la lista presenta ausencias notables como la de Raquel Carrera, habitual en las convocatorias de Miguel Méndez, y la de Leticia Romero, que tampoco ha sido llamada en esta ocasión. De esta forma, el Valencia Basket continúa siendo uno de los grandes referentes del baloncesto femenino nacional, aportando varias piezas clave a una selección que se enfrentará a Italia y Francia en el torneo de La Línea, antes del Premundial que se celebrará en Puerto Rico en marzo de 2026.

Una debutante con los pies en el suelo

A pesar de la emoción por esta primera llamada, Flórez mantiene la serenidad y la humildad que la caracterizan. “Quiero quitar el miedo de la primera vez, disfrutar y aprovechar al máximo cada oportunidad que se presente”, afirma. La joven escolta afronta este reto con ilusión, consciente de la exigencia que supone entrar en un grupo tan consolidado. “Lo más complicado será lograr mantenerse dentro de un grupo con muchas grandes jugadoras, pero siempre he tenido los pies en el suelo. Es algo que mi familia y mis entrenadores me han inculcado desde el principio”, reconoce.

Con una trayectoria marcada por el trabajo y la constancia, Flórez ya sabe lo que es vestir la camiseta nacional en categorías inferiores. Ha sido medallista en todos los torneos de formación, con platas en los Europeos Sub-18, Sub-20 y en el Mundial Sub-19, además de varios bronces en torneos 3x3.

Alicia Flórez, junto a sus compañeras de la selección española de 3x3 en Xiongan (China). / FEB

Un futuro brillante por delante

La historia de Alicia Flórez es la de una jugadora que ha sabido transformar los desafíos en oportunidades. Su decisión de salir cedida al Ensino le ha permitido crecer, asumir responsabilidades y demostrar su potencial en la élite. Ahora, con su primera convocatoria con la selección absoluta, da un paso más en una carrera que promete grandes capítulos.