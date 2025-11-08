Horario y dónde ver el Covirán Granada-Valencia Basket

El primer equipo masculino de Valencia Basket regresa a la competición menos de 44 horas después de su partido de EuroLeague en la pista del Zalgiris Kaunas para visitar al Covirán Granada (domingo 9, 17:00h, Palacio de los Deportes, DAZN) en un encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa.

A por la sexta jornada

El conjunto taronja necesitará recuperar toda la energía posible para afrontar su segundo partido de una serie de cinco en diez días con el objetivo de mantener su buena dinámica en competición nacional en una cancha que le ha sido propicia en sus últimas visitas. Con los quince jugadores disponibles para este partido, la normativa de alineación de la Liga Endesa obligará a dejar fuera a uno de los jugadores extracomunitarios mientras que Yankuba Sima espera su oportunidad para hacer su estreno como jugador taronja en partido oficial. Valencia Basket comienza esta sexta jornada de la Liga Endesa en la primera posición con un balance de 5-0 mientras que el Covirán Granada presenta el extremo contrairo, es colista con un 0-5 en su casillero.