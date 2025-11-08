Valencia Basket anuncia la marcha de Tanaya Atkinson

Valencia Basket ha anunciado en sus perfiles oficiales la marcha de Tanaya Atkinson después de alcanzar un acuerdo para la rescisión de su contrato. La exterior norteamericana (29 años, EE. UU., 1.83m) tenía contrato hasta el 30 de noviembre, pero ambas partes han llegado al acuerdo de resolver antes de tiempo su vinculación.

Tanaya Atkinson, en el partido del Valencia Basket ante el Fenerbahçe en Estambul. / FIBA

El conjunto 'taronja' ha querido agradecer a la jugadora su dedicación en el tiempo que ha vestido la camiseta valenciana: "Valencia Basket quiere agradecer a Tanaya Atkinson su trabajo durante el periodo en el que ha llevado la camiseta taronja, etapa que ahora termina tras la rescisión de su contrato con el Club por mutuo acuerdo. La jugadora norteamericana llegó en verano para ayudar al equipo en el tramo inicial de la temporada con un contrato temporal. Valencia Basket quiere desearle la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales. ¡Gracias, Nay!", rezaba el comunicado.

Nueve partido como temporera

Desde su llegada a Valencia Basket ha disputado un total de nueve partidos las órdenes de Rubén Burgos aportando más músculo a la rotación y anotando un total de 54 puntos, promediando seis por encuentro, aunque teniendo un mayor ritmo anotador en los primeros choques.