El Valencia Basket defiende el liderato en casa del colista

De Kaunas, Lituania, a Granada. Apenas 44 horas después de caer en la cancha del Zalgiris en la Euroliga, el Valencia Basket se reencuentra este domingo 9 de noviembre con la Liga Endesa. Si el viernes les tocaba a los de Pedro Martínez 'bailar' con el líder de la competición continental, en este caso, visitarán al colista de la competición nacional, el Covirán Granada. El partido enfrentará en el Palacio de los Deportes granadino (17:00 horas, DAZN) a los dos extremos de la tabla: el Valencia Basket, líder invicto tras cinco jornadas frente al colista, el Covirán, que no ha logrado aún estrenar su casillero de victorias. Los taronja, únicos que no han perdido aún esta temporada, por tanto, visitan al único equipo que todavía no ha ganado.

El partido, a priori, tiene un claro color visitante pero el Valencia Basket viaja con la convicción de que no deben confiarse. El cansancio de acumular dos partidos en apenas dos días y la exigencia del viaje a Lituania puede restar energía a los taronja mientras que el Covirán Granada, además de jugar en casa, ha dispuesto de toda la semana para preparar la visita de los de Pedro Martínez. El Valencia Basket viajó este sábado por la mañana a Granada directamente desde Kaunas y sin pasar por València.

En cualquier caso a nadie escapa que el Valencia Basket tiene este domingo otra gran oportunidad para consolidar el liderato en la Liga Endesa y sumar su sexta victoria consecutiva. Los taronja quieren cambiar de chip, olvidar la derrota del viernes en la cancha del Zalgiris Kaunas por 86-77 y seguir sumando en la Liga Endesa.

Triple descarte

Pedro Martínez tiene disponibles a los 15 jugadores de la plantilla. En Kaunas, Pedro Martínez descartó a Brancou Badio, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima y en el choque en Granada deberá elegir también a tres.

En este caso, la normativa acb hace que uno de los descartes deba salir del trío de extracomunitarios que conforman Omari Moore, Kameron Taylor, que fue el elegido en el último choque liguero para descansar, y Braxton Key, su último fichaje.

El calendario se aprieta

Aunque la semana ha sido relativamente tranquila con 'sólo' dos partidos, es un espejismo, ya que el calendario vuelve a apretarse para el Valencia Basket. El partido ante el Covirán será el segundo de los cinco choques en tan sólo 10 días que disputará el conjunto valenciano.

El equipo taronja comenzó su recta de cinco partidos con la derrota ante el Zalgiris Kaunas, este domingo visita al Granada y se enfrenta a una próxima semana con tres partidos en el horizonte: doble jornada de Euroliga recibiendo en el Roig Arena al Real Madrid el martes 11 de noviembre a las 20:30 horas y visitando por primera vez en su historial continental al Paris Basketball el jueves 13 de noviembre a las 20:45 horas y un duelo en la parte alta de la clasificación de la Liga Endesa con la visita al Roig Arena de La Laguna Tenerife el domingo 16 de noviembre a las 12:30 horas.

El que más anota fuera de casa

Ante el Covirán Granada el cuadro taronja intentará mantener como visitante su buen rendimiento ofensivo, ya que llega a esta sexta jornada como el equipo que más anota (101,4), el que tiene mejor eficiencia ofensiva (1,28) y el que tiene mejor eficacia en sus lanzamientos de campo (61%). Y al mismo tiempo no permitir que los jugadores del Covirán Granada, que hasta el momento son el equipo que menos anota de la competición con 77,4 puntos por choque, encuentren la opción de subir su producción ofensiva.

Este partido enfrenta a dos de los equipos que mejor rebotean en la Liga Endesa y a dos de los equipos que más provecho sacan de los lanzamientos desde la línea de personal. Valencia Basket es el segundo que más rebotes captura (40,6) y el tercero en rebotes ofensivos (13,4), aunque lidera la competición en el porcentaje en ambas categorías (54,4% de los rechaces totales y 40,4% de los que ocurren en aro contrario). Por su parte, el Covirán Granada es cuarto tanto en rebotes totales (38,8 con un 50,7%) como en rebotes ofensivos (13,2 con un 32,7%).

El conjunto nazarí lidera la Liga Endesa como el equipo que más porcentaje de sus puntos consigue desde el tiro libre, con un 27,9% de su anotación llegando desde la línea de personal.

Plantillas / 80

El rival: Covirán Granada

El Valencia Basket analiza así a su rival de este domingo: El conjunto granadino ha tenido en este inicio de temporada un quinteto inicial muy definido liderado por el croata Luka Bozic, que es el único jugador de la Liga Endesa que está entre los siete mejores en puntos (15,8), rebotes totales (6,6) y valoración (es quinto con 19,6 créditos). El ala-pívot es cuarto en rebotes ofensivos (2,8) y lidera la acb en minutos jugados (29:35), tiros libres convertidos (6,6) y faltas recibidas (7,2). A su lado siempre han formado de inicio Elias Valtonen (9,4 puntos y 4,6 rebotes para 9,4 de valoración) y el extaronja Matt Thomas (12,4 puntos siendo el cuarto que más triples mete, 2,6). En la posición de base ha sido Jonathan Rousselle (7 puntos y 2,6 asistencias) el que ha salido de inicio mientras que como pívots se han alternado Zach Hankins (5,2 puntos y 7,4 rebotes para ser el segundo mejor de la acb en esta estadística, siendo el mejor en rebote defensivo con 6,2) y Babatunde Olumuyiwa (5,4 puntos y 4,2 rebotes). Desde que regresara hace dos jornadas, Lluís Costa (12 puntos y 2 asistencias para 12,5 de valoración) le ha traído aire como sexto hombre a una posición de base en la que Speight no ha aparecido en la rotación en los últimos partidos. Desde el banquillo destacan la aportación de Beqa Burjanadze (5,6 puntos y 3,2 rebotes) y Jovan Kljajic (7,2 puntos, 2,2 rebotes y 2,2 asistencias), con un rol más reducido para Travis Munnings (3 puntos) e Iván Aurrecoechea y Pere Tomàs y Edu Durán cerrando la plantilla.