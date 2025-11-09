Covirán Granada - Valencia Basket: la Liga Endesa, en vivo y en directo

La Liga Endesa vuelve a la vida del Valencia Basket este domingo con el duelo correspondiente a la jornada 6 del campeonato doméstico. El cuadro taronja llega como líder del campeonato con un sólido balance de 5-0 en ACB, sin embargo, no ha sido una buena semana a nivel europeo tras la derrota contra Zalgiris Kaunas. Así pues el equipo que dirige Pedro Martínez tendrá que poner toda la carne en el asador para olvidar rápidamente el traspiés en Euroliga y recuperar la dinámica positiva. Los valencianos visitarán al Covirán Granada en un duelo que mostará las dinámicas contrapuestas de ambos equipos, los granadinos suman un cinco de cinco en derrotas por el momento.

Así pues el Valencia Basket se jugará mantener el liderato de la ACB y salvar el 'invicto' que todavía tiene en el campeonato nacional. Por su parte el Covirán Granada querrá ir sumando victorias para escapar del farolillo rojo, donde habita ahora con un récord de (0-5). Así está la clasificación de la Liga Endesa.

Kameron Taylor, entrando a canasta en el partido ante el Joventut. / Eduardo Ripoll

En la plantilla del Covirán Granada destacan jugadores como; Luka Bozic (15'8 puntos, 6'6 rebotes y un 19'6 de valoración), Lluís Costa (12 puntos y 2 asistencias) y Elias Valtonen (9'4 puntos y 4'6 rebotes)