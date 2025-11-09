LIGA ENDESA
Pedro Martínez: "El Covirán Granada ha jugado muchísimo mejor que nosotros"
El técnico taronja elogia a un rival por su "táctica" y la "energía" en la primera derrota del Valencia Basket en la Liga Endesa
La primera derrota de la temporada del Valencia Basket llegó con malas sensaciones y ante un rival inesperado al tratarse de un colista que había perdido sus cinco primeros partidos de Liga, pero a pesar de ello, Pedro Martínez no tuvo dudas a la hora de felicitar al rival y destacar su superioridad en el encuentro de este domingo en Granada, uqe terminó 85-79.
El técnico taronja consideró justa la derrota y destacó que "hay que felicitar al Covirán Granada por cómo ha jugado, ha jugado muchísimo mejor que nosotros", indicó Pedro Martínez en una corta rueda de prensa tras el partido.
Diferencia de energía y agresividad
A ello, añadió el técnico catalán que "el Covirán Granada se merece claramente haber ganado el partido por la táctica que han tenido y por la energía con la que han jugado".
Una valoración sobre la que incidió al destacar también su agresividad en defensa. "Quiero destacar con la agresividad con la que han defendid y que son justos ganadores del partido", finalizó el entrenador del Valencia Basket en una breve rueda de prensa.
