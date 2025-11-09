Un desconocido Valencia Basket cae ante el colista

Ver para creer. El líder invicto de la Liga Endesa perdió contra un colista (85-79) que no conocía la victoria tras las primeras cinco jornadas y el Valencia BC encadena así dos derrotas consecutivas después de haber perdido el viernes en Kaunas (Lituania) ante el Zalgiris. Un revés para los de Pedro Martínez que llegó fruto de la falta de acierto en el tiro exterior y de los numerosos fallos desde el tiro libre, aunque el parcial de 15-0 al inicio del primer cuarto obligó también a ir a remolque, sin la tranquilidad necesaria para encontrar la mejor versión taronja.

De nuevo con 15 jugadores disponibles, Pedro Martínez debía hacer tres descartes por segundo partido consecutivo y aunque uno de ellos debía ser extracomunitario por la normativa de la Liga Endesa, finalmente el técnico dejó fuera a dos de ellos, kameron Taylor y Braxton Key, al margen de Isaac Nogués.

Sin ellos en pista, el Valencia Basket salió de inicio con De Larrea, Brancou Badio, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Nate Reuvers. El ala-pívot aragonés abría el marcador en los primeros segundos de partido, pero los taronja empezaron a sufrir para anotar y se veían incapaces de frenar el festival anotador de los locales, que lograron un parcial de 15-0 con tres triples de Lluís Costa y canastas de Valtonen, Okumuyiwa.

Desventaja de 16 puntos y cambios

Pedro Martínez movía el banquillo poco después de los tres minutos de encuentro y la entrada de Moore revitalizó a los visitantes, aunque los de Ramón Díaz seguían aumentando su ventaja hasta llegar a un +16 (28-12) poco antes del final del primer cuarto. Por suerte para los taronja, un triple de Puerto y una acción de Pradilla permitían reducir las diferencias antes del final de los primeros 10 minutos (28-17), ya con Yankuba Sima en pista, en sus primeros minutos de taronja tras su lesión.

La entrada de Omari Moore dio oxígeno al Valencia Basket en su peor momento. / acb Photo / Fermín Rodríguez

El 2 de 11 en triples penalizaba en exceso a un Valencia Basket que recortaba aún más diferencias en la reanudación, con acciones de Pradilla y Darius Thompson, con un mate en carrera. El técnico local paraba el partido y encontraba la forma de volver a castigar el aro taronja por medio de Hankins y de un Bozic que jugaba contra su exequipo, aunque nunca llegó a debutar de taronja tras su cesión de la temporada pasada.

La defensa zonal le funcionaba a los locales, pero López-Arostegui encontraba la forma de hacerle daño desde el 6,75 con dos triples que, sumados a un 2+1 de Moore, a un mate de Costello y a dos tiros libres de Badio, ponían el 43-36 al descanso.

Montero empieza a anotar

El de Getxo, en una tarde sin acierto del equipo desde el 6,75, anotaba de nuevo un triple en la vuelta a la pista para reducir la diferencia a solo cuatro puntos, pero si alguien iba a sumir el protagonismo desde el triple fue el extaronja Matt Thomas, que sumaba una y otra vez desde el exterior para abrir una nueva brecha en el marcador, también con la ayuda de Valtonen.

Jean Montero, inspirado en la segunda parte tras no anotar en la primera. / acb Photo / Fermín Rodríguez

Con 58-46, Pedro Martínez se veía obligado a parar el partido a 3:56 del final del tercer cuarto, poco después de que Jean Montero sumara sus primeros puntos. El dominicano, tras un triple de Costello, sumaba de nuevo desde el 6,75 para volver a hacer creer a los taronja, 58-52, pero un nuevo triple de Burjanadze y los numerosos errores desde el tiro libres (con un 48% de acierto tras un 10 de 21), dejaban a los taronja contra las cuerdas a falta de los últimos diez minutos, ya que el tercer cuarto finalizaba con un sorprendente 64-53.

Sin opciones en el último cuarto

El partido se paró al poco de reanudarse para cambiar la red de una de las canastas y sobre esa misma, Bozic sumaba un nuevo triple para hurgar en la herida taronja, poniendo el 67-53. Los visitantes necesitaban sumar rápido para volver a creer y encontraron el acierto en Reuvers y en Montero, con cinco puntos de cada uno, para reducir la diferencia al 69-63.

Pero los locales no perdían los nervios y buscaban su primera victoria con la máxima intensidad, sumando con Kljajic y Bozic, además de aprovechar mejor los tiros libres.

Aún así, con todo perdido y -11 a falta de un minuto, Montero y Reuvers dieron un último soplo de esperanza a los taronja al ponerse a 83-77 a falta de 20 segundos, pero no pudieron robar en la siguiente posesión y Valtonen remató el partido pese a un último palmeo de Reuvers que puso el 85-79. Una derrota sorprendente que viene a demostrar que la Liga española es la mejor de Europa y que, en un día malo, cualquier equipo puede ganar a un rival, aunque sea el líder y llegue en racha. Una dura lección de a que aprender para el resto de la Liga.

Ficha técnica:

85 - Covirán Granada (28+15+21+21): Costa (11), Thomas (15), Valtonen (14), Bozic (19), Babatunde (5) -cinco inicial- Rousselle (4), Munnings (2), Kljajic (7), Burjanadze (4), Hankins (4), Aurrecochea (0).

79 - Valencia Basket (17+19+17+26): De Larrea (0), Badio (2), Puerto (3), Pradilla (11), Reuvers (13) -cinco inicial- Montero (13), López-Arostegui (12), Moore (13), Sako (0), Thompson (4), Costello (8), Sima (0).

Árbitros: Rafael Serrano, Francisco Araña y Guillermo Ríos.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 6.397 espectadores según cifra oficial.