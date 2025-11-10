Dura sanción de la Euroliga al Monaco Basketball

La Euroliga se ha puesto seria y ha anunciado una dura sanción para uno de sus participantes y rivales del Valencia Basket en la competición. La Euroliga castiga sin fichar durante una temporada a uno de los miembros con uno de los proyectos más atractivos y prometedores en este curso 2025.

Así pues tal la Comisión de Control de Gestión de la Euroliga ha resuelto sancionar al Monaco Basketball en base a los artículos 32.a, 32.c y 32.d del Código Disciplinario de la Euroliga por una infracción en “en relación con pagos atrasados, falta de entrega de la documentación requerida y falta de cooperación”.

Una imagen del duelo entre Monaco y Valencia Basket / VALENCIA BASKET

El equipo monegasco no podrá inscribir a nuevos jugadores ni entrenadores de manera cautelar hasta que se ponga al día con la Euroliga. Un escenario inquietante para el Monaco Basketball ya que en plena temporada cualquier plaga de lesiones podría dejar al equipo monegasco en cuadro.

El Monaco ya se ha enfrentado al Valencia Basket en esta Euroliga 2025, liderados Mike James, Nikola Mirotic, Alpha Diallo y compañía. Los monegascos ganaron (90-84) al conjunto taronja en el Principado. Por otro lado la visita del Monaco al Roig Arena está programada para el 8 de enero.