La Euroliga recluta a otro ex de la NBA: 'Manimal' Faried

La Euroliga sigue siendo el lugar perfecto para aquellas antiguas estrellas de la NBA que se resisten a retirarse y todavía se sienten competitivos, pero también para segundas oportunidades de jugadores en busca de la gloria deportiva lejos de la NBA. Es algo que ha sido habitual entre los europeos que no tenían un paso exitoso por Estados Unidos, volviesen a equipos del viejo continente como absolutas estrellas: Nikola Mirotic, Nick Calathes, Juancho y Willy Hernángomez, Mario Hezonja, Luwawu-Cabarrot, o Vasilije Misic, entre otros.

Ahora se han unido los jugadores sin equipo en la NBA o con un protagonismo secundario, que llegan a equipos de Euroliga todavía en un buen pico de rendimiento; Lonnie Walker, Richaun Holmes, Mike James, Wade Baldwin o Shane Larkin, por ejemplo, son algunos de ellos.

El Valencia Basket ya movió ficha con el cierre de las plantillas NBA al inicio de la temporada con el fichaje de Braxton Key, pero también hizo lo propio el Bayern de Múnich con Spencer Dinwiddie o el Real Madrid con la llegada del pívot, Alex Len. Esta vez es el Panathinaikos el que también ha logrado cerrar a un veterano con experiencia en la NBA.

Braxton Key en su debut con el Valencia Basket frente a San Pablo Burgos / Edu Ripoll

'Manimal' llega a la Euroliga con Panathinaikos

El Panathinaikos ha anunciado la llegada de un viejo conocido del aficionado NBA de manera temporal. Kenneth Faried firma por el conjunto griego para los dos próximos meses, debido a las múltiples bajas que tiene el equipo entre los interiores; Mathias Lessort, Richaun Holmes y Omer Yurtseven.

Faried cerró su paso por la NBA allá por 2019, después de haber sido durante varios años uno de los jugadores más espectaculares a principios de 2010. Faried brilló con luz propia en Denver Nuggets en un equipo con una plantilla con grandes jugadores y siempre peligrosa en playoffs: André Miller, André Iguodala, Ty Lawson, Evan Fournier, JaVale McGee o Wilson Chandler, entre otros. Los de Colorado, comandados por el mítico George Karl, siempre se erigian como un equipo muy difícil de batir. Tras siete temporadas en Denver (11'4 puntos y 8'2 rebotes), acabó en Brooklyn, previo y efímero paso por los Rockets en Houston.

A partir de ahí Faried se convirtió en un trotamundos; China, México, CSKA de Moscú, G-League, Puerto Rico, Italia y por último, donde estaba ahora, la liga tailandesa. En Panathinaikos se reencontrará con Juancho Hernángomez con el que compartió vestuario en los Nuggets.