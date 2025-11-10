La selección se concentra con cuatro jugadoras del Valencia Basket

Este lunes 10 de noviembre se comenzado la concentración de la selección española absoluta femenina con la presencia de cuatro jugadoras del Valencia Basket: Awa Fam, Elena Buenavida y María Araújo, además de Alicia Flórez, jugadora taronja cedida esta temporada al Durán Maquinaria Ensino y que afronta su primera convocatoria el equipo que dirige Miguel Méndez.

Preparación para el PreMundial

El seleccionador nacional, Miguel Méndez, ha convocado a 16 jugadoras para preparar los dos partidos que se disputarán en La Línea en noviembre y que servirán de preparación para el PreMundial que se celebrará en Puerto Rico del 11 al 17 de marzo. La Selección se enfrentará a Italia el viernes 14 de noviembre (18:45 horas en TDP) y a Francia el domingo 16 (17:00 horas en TDP).

Paréntesis en la Liga F Endesa

Esta nueva Ventana FIBA abre un paréntesis en la competición tanto de la Liga F Endesa como la Euroliga por lo que el Valencia Basket no volverá a jugar hasta el próximo 23 de noviembre cuando reciban al Leganés en el Roig Arena.

Entre las convocadas por Miguel Méndez no está Raquel Carrera que tras el acuerdo entre el Valencia BC y la Federación Española de Baloncesto se ha quedado en València para seguir recuperándose de las molestias que arrastra en una de sus rodillas.

Alicia Flórez, gran novedad

La lista está formada por 10 de las jugadoras que consiguieron el pasado verano la medalla de Plata del Eurobasket: las bases Iyana Martín, Aina Ayuso y Mariona Ortiz; las escoltas Helena Pueyo y Elena Buenavida; la alero Andrea Vilaró; las ala pívots Paula Ginzo, Irati Etxarri y María Araújo; y la pívot Awa Fam. A ellas se une María Conde, Maite Cazorla, Laura Quevedo y Megan Gustafson, que regresan a la Selección tras sus lesiones; Claudia Soriano, que debutó con #LaFamilia en febrero; y Alicia Flórez, para la que será su primera llamada de la Selección.

Alicia Flórez, a su llegada a la concentración / FEB

Partidos

Viernes 14 de noviembre: España vs Italia (18:45 horas)

Sábado 15 de noviembre: Francia vs Italia (19:30 horas)

Domingo 16 de noviembre: España vs Francia (17:00 horas)

El Premundial de la Copa del Mundo Femenina se disputará en 4 sedes simultáneamente del 11 al 17 de marzo: Estambul (Turquía), Lyon-Villerbaune (Francia), San Juan (Puerto Rico) y Wuhan (China).

España está encuadrada en el Grupo B y se enfrentará, por este orden, a Nueva Zelanda, Senegal, Puerto Rico, Italia y USA. De él se clasificarán los tres mejores equipos porque Estados Unidos ya tiene el billete como actual campeona de Ámerica.

Las otras selecciones que ya se han clasificado son la anfitriona, Alemania, además de las actuales Australia, Bélgica y Nigeria, campeonas continentales.