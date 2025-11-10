Valencia Basket - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo

La Euroliga se presenta con fuerza esta semana al Roig Arena. El Valencia Basket continúa su camino en la máxima competición europeo después de firmar su primera (y sorprendente) derrota Liga Endesa ante el colista Granada. Con todo esto, el equipo de Pedro Martínez mantiene el liderato en la competición doméstica y de nuevo vuelve a centrarse en la Euroliga para tratar de recomponerse tras la derrota contra el Zalgiris lituano.

Pedro Martínez, con gesto serio durante el Covirán Granada - Valencia Basket / acb Photo / Fermín Rodríguez

Ahora el Roig Arena se prepara para recibir a uno de esos equipos con los que ha mantenido una rivalidad creciente en los últimos tiempos. El Valencia Basket medirá sus fuerzas contra el poderoso Real Madrid. El equipo blanco está dirigido por Sergio Scariolo, que tiene una plantilla con la que aspira a todo, especialmente tras cerrar el fichaje de Trey Lyles. Además, cuenta con otros grandes figuras como Edy Tabares, Deck, Campazzo o Herzonja.

⏰ Hora y dónde ver el Valencia Basket - Real Madrid

Los aficionados del Valencia Basket vivirán esta semana otro partido vibrante en la Euroliga tras doblegar el martes al Real Madrid en el Roig Arena. El partido se podrá ver a través de varios canales tanto por televisión como en redes sociales.

Así pues, el partido se emitirá en Movistar Basket. Este canal solo se podrá seguir a través de la misma plataforma, que emite los partidos de la Euroliga en exclusiva. Por otro lado, el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.

Estas son las opciones para seguir el Valencia Basket - Real Madrid de este martes 11 de noviembre a las 20:30 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.