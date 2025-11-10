El Valencia Basket firma en tres días sus dos anotaciones más bajas del curso

El Valencia Basket ha firmado entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre en las derrotas en las pistas del Zalgiris Kaunas, en la Euroliga, y el Granada, en la Liga Endesa, sus anotaciones más bajas hasta ahora de un curso en el que era el máximo anotador en ambas competiciones.

Muy por debajo de la media

Entre la acb, la Euroliga y la Supercopa con la que abrió el curso, el Valencia había disputado quince encuentros en los que su anotación más baja eran 80 puntos, una cifra a la que no ha llegado en estos dos últimos encuentros.

El equipo de Pedro Martínez afrontó el duelo en Lituania del pasado viernes tras haber acumulado un promedio de 92,3 puntos por partido en los ocho primeros encuentros del torneo europeo y con un tope anotador de 103 puntos logrados ante el Virtus Bolonia y el Armani Milán.

En el Zalgirio Arena el Valencia se quedó en 77 puntos por los 86 de los locales, que con sus faltas tácticas impidieron al conjunto 'taronja' sumar sus puntos habituales al contraataque y que le dejó en un 8/22 en tiros de tres puntos, es decir un 36,4% de acierto.

Hasta ese encuentro su media de lanzamientos de tres era de casi 33 por partido, es decir once más de los que realizó en Lituania, con un porcentaje de acierto también del 36%, que sí que mantuvo.

Sin puntería en Granada

En cuanto a la acb, el Valencia llegó a Granada, además de invicto, con una anotación media en las cinco primeras jornadas de 101,4 puntos por choque y tras haber alcanzado la barrera de los 100 puntos en tres de esos encuentros.

En el pabellón nazarí, el equipo valenciano cayó por 85-79 y firmó su segundo anotación más baja del curso, solo por delante de la de Kaunas.

La agresiva defensa zonal planteada por los locales alteró sus rutinas ofensivas. En este caso no redujo sus tiros de tres, que fueron 36 por los 33 que promedia, pero sí su acierto, que pasó de más de un 40% que tenía en los primeros cinco encuentros a un 33%