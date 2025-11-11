Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los capitanes del Valencia y Levante apoyan al Valencia Basket en el Roig Arena

Gayà y Morales presencian el partido de Euroliga contra el Real Madrid en el Roig Arena. También han acudido Diego López y Jesús Vázquez

Gayà, Diego López y Jesús Vázquez / JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Claudia Arce

València

El Valencia Basket tiene un apoyo especial en la grada. Jugadores del Valencia y el Levante presencian el partido contra el Real Madrid en el Roig Arena. Por parte de los blanquinegros se ha visto en las gradas al capitán José Luis Gayà, Diego López y Jesús Vázquez. Tampoco se lo ha querido perder el capitán del Levante UD Morales.

Tras una semana complicada en la que Valencia Basket cayó en sus dos partidos disputados a domicilio, ante Zalgiris en Euroliga y frente a Covirán Granada en Liga Endesa, el conjunto taronja regresa al Roig Arena con la necesidad de regresar a la senda de la victoria. Y será en una cita grande ante todo un Real Madrid en el partido correspondiente a la décima jornada de Euroliga que se disputa este martes a partir de las 20:30 horas.

Valencia Basket necesita el aliento de la afición taronja para despejar todas las dudas y volver a rugir en su nuevo pabellón como lleva rugiendo toda la temporada. Recuperar el pulso de las victorias frente al conjunto blanco supondría dar un golpe encima de la mesa, tanto a nivel europeo como de cara al campeonato nacional, donde el Real Madrid es el gran rival del cuadro taronja en la pelea por los títulos.

