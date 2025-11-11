Comunicado del Valencia Basket

El Valencia Basket ha hecho público este martes un comunicado oficial por los problemas que está teniendo con el segundo pago de los abonos de este temporada. "El cobro no se ha producido correctamente en algunos casos, el club va a devolver el importe cobrado en todos los casos, incluidos aquellos que sí que habían pagado la cantidad correcta, por lo que todos los abonados que han afrontado el pago recibirán el dinero en las próximas horas", asegura el comunicado del conjunto taronja.

El club está trabajando para solventar la incidencia y el pago no se realizará de nuevo hasta que se pueda garantizar que se produce con éxito.

Comunicado oficial

Valencia Basket desea transmitir disculpas a sus abonados por las incidencias que se están produciendo estas últimas horas en el segundo pago de los abonos. Puesto que, debido a fallos técnicos, el cobro no se ha producido correctamente en algunos casos, el Club va a devolver el importe cobrado en todos los casos, incluidos aquellos que sí que habían pagado la cantidad correcta, por lo que todos los abonados que han afrontado el pago recibirán el dinero en las próximas horas.

El Club seguirá trabajando en solventar la incidencia y el pago no se realizará de nuevo hasta que se pueda garantizar que se produce con éxito.