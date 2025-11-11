¡Locura en el Roig Arena! Récord de asistencia de la temporada con casi 15.000 espectadores

La de este martes ha sido una noche redonda en el Roig Arena. Valencia Basket ha regresado a la senda de la victoria y lo ha hecho volviéndose a imponer al Real Madrid en un partido colosal de los de Pedro Martínez que les permite sumar la sexta victoria en diez partidos disputados de Euroliga.

Los jugadores y Pedro Martínez ya habían avisado en los días previos al partido que era una cita grande en la que necesitaba todo el apoyo posible de la afición. Por ejemplo, Xabi López-Arostegui decía en la previa del partido sobre el Roig Arena que "estará prácticamente lleno e intentaremos arroparnos de ellos, estoy convencido de que nos van a dar ese empujón de salir concentrados, apretar y que el rival no se sienta a gusto. Sentir esa tensión que podamos trasladar a pista, jugar todos a una contra el Madrid".

Valencia Roig Arena. Partido de baloncesto Euroliga Euroleague Valencia Basket Club vs Real Madrid . VLC SPD / JM LOPEZ

Casi 15.000 espectadores en el Roig Arena

Dicho y hecho. La afición taronja no falló a su cita y estableció un nuevo récord de asistencia de la temporada con prácticamente 15.000 espectadores animando a Valencia Basket, superando la cifra del partido ante el Barça, que hasta este martes ostentaba el récord.

Valencia Roig Arena. Partido de baloncesto Euroliga Euroleague Valencia Basket Club vs Real Madrid . VLC SPD / JM LOPEZ

Es una prueba más de que el Roig Arena no es solo fachada, sino que era un proyecto de arena necesario para acoger a todas las gargantas ilusionadas con un Valencia Basket que sigue haciendo crecer su proyecto. Este martes fue el Madrid al que le tocó sufrir lo que parece que será un fortín durante toda la temporada. Y, por supuesto, uno de los principales argumentos para los éxitos del conjunto taronja.