Pedro Martínez: "Ha habido un grandísimo ambiente de basket, como en Kaunas"

Sin dejarse llevar por la euforia y pidiendo equilibrio tanto en una victoria como la de este martes (89-76) como en una derrota como la del pasado fin de semana, Pedro Martínez sí admitió haber disfrutado del ambiente que se vivió en el Roig Arena ante el Real Madrid y valoró el trabajo delos jugadores tras una semana complicada.

"Sabe bien por el hecho de que la gente se lo ha pasado bien, ha habido un grandísimo ambiente de basket, veníamos de jugar en una pista muy guapa en Kaunas, que nos impactó, sobre todo a los nuevos, estuvo muy bien y fue duro y hoy hemos estado a la altura de lo que vivimos la semana pasada como visitantes y hemos ganado a un gran equipo, que tiene de todo, que es muy difícil porque tiene muchas opciones, son jugadores listos, están muy bien entrenados, en ataque y en defensa, son grandes, físicos y competir contra ellos y ganar sabe muy bien.

Cara y cruz en el calendario

Intentamos vivir exclusivamente en el presente, no tenemos nada que hablar del último partido ni estamos pensando en el siguiente, era el partido que había, han salido las cosas muy bien y otros días salen muy mal, ni ahora salimos en globo pensando lo guay que somos ni otros días comos los peores. Hemos mirado para adelante, sin dramas e intentando pensar en los siguientes, no podemos ir pensando que hemos ganado y que seguro que vamos a volver a ganar. Ni hay que deprimirse mucho ni estresarse mucho.

Pedro Martínez y los jugadores, en uno de los momentos de pausa. / JM López

Reuvers y victoria coral

Reuvers ha hecho un muy buen partido en ataque, en defensa, pero es una victoria bastante coral, ha habido muchos jugadores bien, como Darius, Montero que ha estado bien en defensa, Pradilla, Costello, el Papi ha metido un triple muy importante, Yankuba nos ha dado en el tercer cuarto dos continuaciones de bloqueo directo muy importantes. Ha habido un canastón muy importante de Puerto al final de posesión, lo ha metido con personalidad. Se van todos con buenas sensaciones.

Defensas rivales en zona

El basket es adaptación constante a las tácticas del rival, pero lo más importante es ser fiel a tu forma de jugar, hay que tomar decisiones y no creo que haya una defensa que todos la sepan hacer y que nosotros no la sepamos atacar, aunque habrá equipos que tocarán la tecla y nos harán jugar de una manera que no estaremos cómodos. A veces acertaremos y a veces no.