"VBC ha jugado con más energía y han tenido acierto de tres, han merecido ganar"

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, compareció en rueda de prensa tras caer derrotado en el Roig Arena a manos de Valencia Basket. El italiano felicitó al conjunto taronja, a quien considera merecedor del triunfo y destacó como una de las claves que su equipo perdió fuerza en los cuartos pares del partido.

"Felicitamos a Valencia Basket, ha jugado con más energía y han tenido mucho acierto de tres, han corrido bien el campo y en el cómputo general han merecido ganar. Nosotros hemos jugado bien el primer y tercer cuarto, pero en el segundo y cuarto hemos perdido fuelle.

Además, que Tavares se cargara de faltas fue otro condicionante importante en el partido: "Los pocos minutos de Tavares nos han quitado protección de pintura, hemos intentado remediarlo porque sus jugadores penetran bien, nos ha ido bien en la primera parte y menos bien en el tramo final del partido".

Valencia Roig Arena. Partido de baloncesto Euroliga Euroleague Valencia Basket Club vs Real Madrid . VLC SPD / JM LOPEZ

Jugada polémica

El final del segundo cuarto e inicio del tercero estuvo lleno de polémica e incluso se pudo ver a Scariolo colándose en la mesa de los oficiales antes del comienzo del segundo tiempo. El técnico del Madrid afirma que pidió un tiempo muerto y los árbitros no se enteraron, y tampoco quisieron corregir su error: "Hemos pedido tiempo muerto tras la canasta porque faltaban 4,9 segundos y creo que la mesa lo ha concedido, se han levantado pero el árbitro no ha visto que se han levantado y no han parado el reloj. Ha habido dudas y los jugadores se han quedado parados y no hemos podido organizar un ataque. Se había cometido un error, los oficiales de mesa lo han dicho, pero el error no lo han corregido".

También fue preguntado por Hezonja, que no estuvo a su mejor nivel y expresó que arrastra unas molestias de espalda: "Ha jugado una buena primera parte, pero no está bien, el domingo pasado tuvo un problema de espalda, esperemos que se recupere".