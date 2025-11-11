Sorpresa en los tres descartes de Pedro Martínez contra el Real Madrid

Valencia Basket se mide al Real Madrid esta tarde a partir de las 20:30 horas en el partido correspondiente a la décima jornada de Euroliga. El conjunto taronja busca regresar a la senda de la victorias tras dos derrotas consecutivas en la última semana de competición. En frente estará el conjunto de Sergio Scariolo, con el mismo récord en que VBC en Euroliga y que llega al Roig Arena con dos triunfos consecutivos, uno de ellos frente al Barça.

Como viene siendo habitual en los últimos partidos, Pedro Martínez cuenta con sus 15 jugadores disponibles para la cita, por lo que ha tenido que efectuar los tres descartes en base a decisión técnica. Finalmente, los tres jugadores descartados y que, por lo tanto, no tendrán minutos frente al Real Madrid son Sergio De Larrea, Isaac Nogués y Neal Sako.

Sergio De Larrea, en el partido de Euroliga contra el Mónaco, ante Mike James. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Descanso para 'Larry'

No hay ningún reporte ni información por parte del club de que el vallisoletano padezca alguna molestia, por lo que su descarte se debe a una decisión técnica, seguramente orientada en darle descanso al joven base después de un arranque de temporada cargado de minutos por la cantidad de partidos que se han disputado. Así, exteriores como Badio, Thompson, Taylor y Montero tendrán que asumir galones en la creación de juego.

Pedro Martínez prioriza potencial ofensivo

Isaac Nogués y Neal Sako también se quedan fuera. Ambos son jugadores más defensivos que ofensivos. El español está siendo un jugador diferencial en contextos muy concretos de partido en los que está sacando a relucir todo su potencial defensivo en el perímetro, que no es poco. Sako es un intimidador de aro puro, capaz de condicionar los ataques rivales.