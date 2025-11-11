Valencia Basket - Real Madrid: la Euroliga, en vivo y en directo

Este martes arranca una nueva semana de partidos para el Valencia Basket. El equipo taronja quiere eliminar rápidamente de su mente el pequeño bache que supuso la semana anterior con sendas derrotas en Euroliga y en Liga Endesa. El Valencia Basket no pudo con el sólido Zalgiris Kaunas en su visita a Lituania ni tampoco en casa del colista de la ACB, un Covirán Granada que supo apretar las tuercas al equipo de Pedro Martínez hasta dejarse el invicto en liga en la ciudad nazarí.

Así pues la Euroliga 2025 regresa para el Valencia Basket un partido de altos vuelos, este será el primero de los dos enfrentamientos que tendran a nivel continental esta semana. El primero será este martes con la visita del Real Madrid al Roig Arena. El equipo de Sergio Scariolo se estrena en el nuevo hogar taronja con ganas de revancha, después de que el Valencia Basket les arrebatara el primer título de la temporada con la Supercopa Endesa 2025.

Omari Moore, en una acción defensiva ante el Fenerbahçe. / Germán Caballero

Respecto a la dinámica taronja en la clasificación de la Euroliga 2025, el equipo de Pedro Martínez se encuentra con un (5-4) en la séptima plaza. Justo por delante del Valencia Basket y con el mismo balance de victorias-derrotas se encuentra el Real Madrid. Los de Scariolo han remontado el vuelo después de un inicio titubeante, también con el fichaje de Alex Len para el juego interior. El Madrid enlaza dos victorias consecutivas ante Fenerbahçe y Barcelona.

A nivel Euroliga en el Real Madrid está destacando; Trey Lyles (14'6 puntos, 4'8 rebotes y 1'4 asistencias), Mario Hezonja (13'4 puntos) y Walter Tavares (9 puntos, 5'8 rebotes y 1'7 tapones)

Así pues todo queda listo para una nueva cita en una temporada ilusionante con el estreno del nuevo hogar taronja, un Roig Arena que ya está considerado como uno de los mejores pabellones de toda Europa. Un empujón que genera muchas expectativas con un Valencia Basket atractivo y al que la IA le da muchas opciones en la Euroliga 2025.