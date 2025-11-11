El Valencia Basket hace vibrar al Roig Arena ante el Real Madrid

El Valencia BC vuelve a mostrar su mejor cara tras el tropiezo en Granada y en un memorable partido ante el Real Madrid, los de Pedro Martínez acabaron imponiéndose 89-76 para sumar su sexta victoria de la temporada en la Euroliga y superar a los blancos en la clasificación. Y todo en un encuentro de máxima intensidad y concentración desde el primer minuto, en el que los de Scariolo se vieron superados por el juego coral de un rival que, con su acierto en el triple y su gran defensa sobre Tavares, lograron su segunda victoria ante el Madrid esta temporada, tras la de la final de la Supercopa.

Con los descartes de Sergio de Larrea, Isaac Nogués y Neal Sako, Pedro Martínez salió de inicio con Jean Montero, Omari Moore, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers. La afición empujaba desde el salto inicial como en las grandes ocasiones, pero tras una primera posesión taronja sin sumar, el Madrid empezó a hacer daño por medio de Campazzo, con un triple y dos tiros libres que ponían el 0-5.

Los locales devolvían el parcial por medio de Taylor y un triple de Montero que abría la veda a unos minutos de golpes de unos y otros desde el 6,75, con Reuvers, Darius Thompson, Badio y Costello sumando de tres en los taronja y Deck y Abalde en los de Scariolo.

Nate Reuvers, clave de nuevo y superior en su duelo con Tavares. / JM López

Pedro Martínez había cambiado el quinteto al completo antes del ecuador del primer cuarto, en busca de la máxima intensidad de cada uno en pista. Y aunque los porcentajes de acierto estuvieron lejos de los habituales, los taronja lograron terminar el primer cuarto con una mínima ventaja (22-21).

Sin faltas a favor pero con lluvia de triples

El Valencia BC mantenía la concentración en la vuelta a la pista y de hecho no tardaba en robar el balón en la primera posesión blanca, para redondear la acción con un triple de Moore, quien empujaba de los locales junto a Moore para poner el 29-23.

Pero un Madrid en racha no quería descolgarse en el marcador y con su un 2+1 de Len y canastas de Okeke y Deck recuperaba la ventaja (29-30) y obligaba a Pedro Martínez a parar el partido, a poco más de seis minutos para el descanso.

Pradilla, con un triple y cinco puntos seguidos encendía de nuevo al Roig Arena, que poco antes había cantado ya el clásico 'así, así, así gana el Madrid', después de que al ecuador del segundo cuarto, los taronja sumaran ya cinco faltas por ninguna de los blancos.

Lyles asumía la responsabilidad anotadora en los blancos pero los triples de Moore y Darius y un mate de Reuvers que acabó provocando la tercera falta de Tavares, dejaron a los taronja por delante al descanso (45-38) y con buenas sensaciones de cara a la segunda mitad. El pívot caboverdiano no había anotado en los 11 minutos que estuvo en pista, pero sí logró cuatro tapones y condicionaba cada ataque taronja, aunque perdía su mano a mano con un Reuvers que llegaba al descanso con 11 puntos.

Protestas antes y tras el descanso

Las protestas de Scariolo al final del primer tiempo y en el regreso a la pista, con visita a la mesa arbitral incluida, encendieron aún más a una afición que empujaba a los suyos hacia la que podía ser su sexta victoria en la Euroliga.

Sergio Scariolo, en sus protestas a la mesa antes de la segunda parte. / JM LOPEZ

Y en momentos de tensión, aparece siempre Montero, que con un triple abría la segunda parte para poner el +10 en el marcador (48-38), la máxima diferencia del partido hasta el momento. Eso sí, en poco más de un minuto, los blancos volvieron a meterse en el partido con los tiros libres de Campazzo y de un Lyles que sumaba también de tres y seguía siendo la gran amenaza para los taronja, poniendo el 48-44.

El canadiense, de hecho, respondía con otro 2+1 a un triple de Darius y encontraba en Campazzo su mejor socio en el intento de remontar el partido, mientras que en los taronja, un contundente Sima bajo el aro y Moore, con un nuevo triple, permitían los locales mantener su ventaja (60-54).

Tavares anotaba su primer punto desde el tiro libre a los 27 minutos de partido y Darius rompía con un nuevo triple el intercambio de tiros libres, con el que se llegó al 67-60 a falta e los diez últimos minutos.

Último cuarto de emociones

Una buena acción defensiva de Darius facilitaba una rápida transición que acababa con mate de Pradilla e instantes después, un 2+1 de Taylor ponía el +12 (72-60) y dejaba al Madrid contra las cuerdas.

Lyles y Campazzo, los más persistentes de los visitantes, intentaban meter de nuevo en el partido a los de Scariolo, pero una vertiginosa entrada de Moore y un gran Puerto devolvían un +11 que obligaba a Scariolo a parar el partido.

Los visitantes buscaban entrar a canasta y sacar faltas constantemente en busca del milagro, pero el Valencia Basket mantenía la calma, seguía pasando bien el balón y llegaban los triples de Badio y Reuvers para poner el 82-71 y hacer estallar de alegría a la afición, que despedía a Reuvers al grito de MVP, MVP cuando Pedro le daba descanso en los últimos dos minutos.

Un Madrid a la desesperada ya no pudo hacer nada y veía como los taronja cerraban el triunfo 89-76 y le superaban en la clasificación, haciendo olvidar los últimos tropiezos taronja ante una afición que sigue disfrutando de un Valencia Basket que enamora por su juego y su competitividad. Y el jueves, toca otro reto de altura en París.