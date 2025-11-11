Xabi López-Arostegui: "Queremos arroparnos de la afición para jugar todos juntos ante el Madrid"

Valencia Basket recibe al Real Madrid esta tarde a partir de las 20:30 horas en el partido correspondiente a la décima jornada de Euroliga. El choque, con el que el cuadro taronja tratará de regresar a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas, servirá, entre otras cosas, para el desempate de dos equipos cuyo récord ahora mismo es idéntico: cinco victorias y cuatro derrotas.

Xabi López-Aróstegui fue la voz autorizada del vestuario encargada de analizar el partido para los micrófonos del club. El alero taronja expresó que quieren recuperar sensaciones lo antes posible y este es un buen partido para lograrlo: "lo bueno de este año, tanto para bien como para mal, es que tenemos partidos muy a menudo. La mejor manera de salir de una mala sensación es nuevamente jugando un partido e intentar revertir la situación".

Además, XLA puso en valor la importancia de la afición taronja para sacar los partidos adelante: "Jugando delante de nuestra gente, haciéndonos fuertes en casa contra un rival potente. La ambición tiene que ser máxima y la concentración para intentar hacer un buen partido otra vez y volver un poco a jugar bien, a reencontrarnos con nuestro juego e intentar competir para conseguir otra victoria".

El último precedente fue un título

El último partido ante el Real Madrid fue el de la final de la Supercopa que terminó con el triunfo taronja. Sin embargo, Xabi López-Arostegui avisa: "Ese primer partido que jugamos de temporada contra ellos fue un gran partido, yo creo que hicimos un buen papel, pero bueno, no es el mismo Madrid. Han tenido muchas incorporaciones durante este año, una recientemente también. Jugadores de gran nivel, táctico, físico y a nivel de talento".

"Es un gran reto para nosotros, que lo afrontamos con ambición, sabiendo que, si somos capaces de hacer las cosas bien y somos fieles a nuestro juego, jugamos con energía, defendemos y corremos, somos un equipo que le puede poner en problemas. Así que intentar arroparnos de nuestra gente para que mañana sea un fortín en el Roig Arena y jugar el mejor basket posible", añadió.

Xabi López-Arostegui reapareció tras su lesión / M.A. Polo / VBC

Valor al Roig Arena

"Hemos tenido grandes partidos ya en el Roig Arena, pero este es un partido que la gente coge con muchas ganas. Estará prácticamente lleno e intentaremos arroparnos de ellos, estoy convencido de que nos van a dar ese empujón de salir concentrados, apretar y que el rival no se sienta a gusto. Sentir esa tensión que podamos trasladar a pista, jugar todos a una contra el Madrid".