Paris Basketball - Valencia Basket: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo

La Euroliga se presentaba con fuerza esta semana al Roig Arena con la victoria del Valencia Basket frente al siempre poderoso Real Madrid este martes. Sólo 48 horas después, los valencianos tienen otra cita europea, en este caso ante el París en la capital gala. El equipo de Pedro Martínez mantiene el liderato en la competición doméstica a pesar de haber perdido su última cita, pero ahora se centra de nuevo en una nivelada Euroliga en cuya clasificación ocupa puesto de zona alta.

Pedro Martínez, con gesto serio durante el Covirán Granada - Valencia Basket / acb Photo / Fermín Rodríguez

Ahora el Adidas Arena se prepara para recibir a uno de esos equipos aspirantes a todo. El Valencia Basket buscará su séptima victoria, mientras que los franceses quieren marcar la quinta. El equipo parisino está dirigido por Franceso Tabellini, que tiene una plantilla poderosa en el aspecto ofensivo. Y no hay mayor prueba de ello que analizar sus registros anotadores. Sólo Hapoel y el propio Valencia Basket anotan más que ellos de media: 89,6. Dicho esto, se espera un duelo de muchos puntos.

El jugador más peligroso es el francés Nadir Hifi, quien ronda los 22 puntos de media. Una barbaridad. También destaca Justin Robinson, un habilidoso y rápido exterior estadounidense de apenas 185 centímetros. Es importante que Pedro Martínez sea capaz de diseñar un juego efectivo para frenarles.

⏰ Hora y dónde ver el París Basketball - Valencia Basket

Los aficionados del Valencia Basket vivirán esta semana otro partido vibrante en la Euroliga tras doblegar el martes al Real Madrid en el Roig Arena. El partido se podrá ver a través de varios canales tanto por televisión como en redes sociales.

Así pues, el partido se emitirá en Movistar+ Deportes. Este canal solo se podrá seguir a través de la misma plataforma, que emite los partidos de la Euroliga en exclusiva. Por otro lado, el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.

Estas son las opciones para seguir el París Basketball - Valencia Basket de este jueves 13 de noviembre a las 20:45 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.