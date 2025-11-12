"El París es un equipo muy complicado, sobre todo allí"

El jugador español del Valencia Basket Yankuba Sima indicó que el Paris Basketbal, rival al que visitan este jueves en partido correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga es un rival "complicado", sobre todo cuando juega como local, y abogó por olvidar el triunfo del martes ante el Real Madrid y centrarse en este próximo compromiso.

"La victoria fue muy importante, pero ahora tenemos que hacer borrón y cuenta nueva porque viajamos a París. Son un equipo muy complicado de jugar, sobre todo allí", señaló Sima este miércoles en declaraciones facilitadas por el club.

"El calendario de la Euroliga es muy exigente. No hay tiempo para lamentarse cuando has perdido uno o dos partidos seguidos, pero tampoco te puedes venir muy arriba cuando vas bien porque juegas cada dos o tres días", insistió.

Equipo rápido y triplista

El internacional con la selección española describió al conjunto francés: "Le gusta mucho correr y también toman muchos tiros desde la línea de tres. Es un equipo muy físico".

"Prepararemos lo mejor posible el partido, pero nos veo bien. Ojalá podamos dar una buena cara allí", concluyó Sima sobre la imagen que pueda ofrecer el Valencia Basket.