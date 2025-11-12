El Real Madrid firmó bajo protesta el acta del partido ante el Valencia Basket

El Real Madrid firmó bajo protesta el acta del encuentro que disputó el pasado martes en el Roig Arena frente el Valencia Basket correspondiente a la Euroliga y que se saldó con victoria taronja. La protesta blanca radica en el hecho de que los árbitrosno concediesen un tiempo muerto pedido por Sergio Scariolo. Así lo explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro. En los últimos segundos de la primera parte solicitó un tiempo muerto que le habría permitido preparar una última jugada de 4,9 segundos pero aunque la mesa lo concedió, los árbitros no lo hicieron. Scariolo protestó airadamente y se vivieron momentos de tensión con los árbitros e incluso se llegó a parar durante varios minutos el partido hasta que se aclaró la situación. Finalmente los árbitros no atendieron a las protestas del italiano y marcaron el final del segundo cuarto.

El Valencia Basket se iba al descanso con 7 puntos de renta

Cuando solicitó el tiempo muerto el marcador reflejaba un 45-38 con el que finalmente se llegaba al descanso. El Valencia Basket acabaría llevándose la victori afinal por 89-76.

Tras ver rechazadas sus protestas en ese momento, el entrenador italiano las retomó antes de iniciarse el tercer cuarto. "Yo decía que se había cometido un error y los oficiales de mesa lo ratificaban pero (los árbitros) no han considerado que debían rectificar el error", afirmó Scariolo en la rueda de prensa posterior.

Scariolo se situó tras la mesa de anotadores y firmó el acta baja protesta antes de que se retomara el encuentro pero no expuso las razones por escrito. El trío arbitral le dio la opción de hacerlo al finalizar el choque pero el técnico también rehusó completar el trámite. Cuando un equipo firma un acta bajo protesta debe entrar en juego el Juez disciplinario en este caso de la Euroliga, aunque este tipo de protestas no suelen frucitificar.