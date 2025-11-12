Siete jugadoras taronja convocadas en la ventana FIBA de noviembre.

Turno para los partidos de las ventanas ventana FIBA de noviembre para las jugadoras de Valencia Basket. El conjunto taronja tiene una amplia representación, un total de siete jugadoras, participando con sus selecciones y empiezan a competir a desde este mismo miércoles. María Araújo, Awa Fam y Elena Buenavida están con España, Alina Iagupova con Ucrania, Marija Lekovic con Montenegro, Leo Fiebich con Alemania y Kayla Alexander con Canadá. Además, mención especial a las jugadoras cedidas Alicia Flórez y Mojca Jelenc, que se encuentran con España y Eslovenia, respectivamente.

España arranca mañana jueves el torneo de preparación para el Pre Mundial de marzo y han estado los últimos días en La Línea entrenándose 16 jugadoras con Araújo, FamBuenavida y Flórez entre ellas. La selección encabezada por Miguel Méndez jugará un triangular con Francia e Italia con dos partidos en tres días:

Viernes 14 de noviembre: España vs Italia (18:45 horas)

Sábado 15 de noviembre: Francia vs Italia (19:30 horas)

Domingo 16 de noviembre: España vs Francia (17:00 horas)

Más partidos

La Canadá de Alexander sigue la misma línea que España y ha convocado a 20 jugadoras para un training camp en Victoria para preparar el Pre Mundial de marzo, con un único partido ante México el domingo 17 a las 19 horas hora local.

Por otra parte, la Ucrania de Iagupova, la Montenegro de Lekovic y la Eslovenia de Jelenc participan en la primera ronda del clasificatorio del Eurobasket Women 2027, en la que 27 equipos juegan para conseguir 17 plazas para la segunda ronda. Se clasifican los primeros y segundos de cada grupo y los tres mejores terceros. Montenegro y Ucrania se encuentran en el grupo E y Eslovenia en el B.

Marija Lekovic, en el partido ante el Hozono Global Jairis de esta temporada. / Germán Caballero

Este miércoles 12 de noviembre se miden Iagupova y Lekovic a las 19:00 horas en Podgorica. El sábado 15 Montenegro se enfrentará a Azerbaiyán a las 12h en Bakú, mientras que Ucrania lo hará ante Bulgaria a las 17:30h en Riga. El martes 18 Montenegro jugará a las 18h contra Bulgaria en Botevgrad y Ucrania frente a Azerbaiyán en Riga a las 17:30h. Eslovenia se estrena hoy a las 18h ante Letonia en Liubliana, el sábado 15 se medirá a Estonia en Tallin a las 16h y cerrará su participación el martes 18 ante Países Bajos a las 19:30h en Almere Stad.

Por último, la Alemania de Fiebich no disputará partidos, sino que se han concentrado para entrenar con la mirada puesta en la Copa del Mundo del próximo año en la que su selección nacional será el anfitrión.