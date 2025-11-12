El Valencia Basket quiere continuar la fiesta en París

Tras superar al Real Madrid por 89-76 el martes en el Roig Arena, el Valencia Basket ha viajado por primera vez en su historia a París donde este jueves 13 se mide al Paris Basketball (20:45h, Adidas Arena, Movistar+ Deportes) en la undécima jornada de la Euroliga. Los de Pedro Martínez tratarán de aprovechar el impulso logrado tras la victoria an el Real Madrid que ponía fin a una racha de dos derrotas consecutivas de los taronja ante el Zalgiris en Europa y el Covirán Granada en Liga.

Pedro Martínez dispone de los 15 jugadores que conforman la plantilla a su disposición por lo que deberá hacer tres descartes. Ante el Real Madrid, los elegidos fueron Sergio De Larrea, Isaac Nogués y Neal Sako.

El Valencia Basket llega a esta undécima jornada con un balance de 6 victorias y 4 derrotas y si gana, igualaría su mejor arranque de competición en la Euroliga con el vigente formato. Mientras el Valencia Bsaket viene de ganar en casa el martes, el Paris Basketball., que repite como local caía el martes ante el Panathinaikos AKTOR Athens por 95-101 lo que le ha llevado a caer hasta la 14ª posición con un balance de 4-6 después de un gran inicio de curso.

Dos equipos con la misma filosofía de juego

El partido de este jueves en París se presenta como un duelo apasionante y que se presume frenético ya que frente a frente estarán dos equipos con la misma filosofía de juego. El partido enfrenta a dos de los equipos que más anotan, que más triples meten y que juegan a un mayor ritmo de posesiones de la competición. El ritmo está asegurado. aris Basketball es el equipo que juega a un mayor número de posesiones (78,1) mientras que Valencia Basket es el tercero con mayor ritmo (76,7). El cuadro taronja es el segundo que más anota (90,5) y el que más triples mete (12,1) siendo el equipo que más parte de sus puntos consigue con los lanzamientos exteriores (40,1%) mientras que el conjunto francés es respectivamente tercero (89,6) y segundo (11,7) en esos apartados estadísticos.

El ritmo alto y los triples serán claves / JM López / JM LOPEZ

Sin tiempo para descansar

Los taronja afrontan su cuarto partido en un lapso de siete días. Desde el partido en Kaunas el viernes 7 de noviembre ante el Zalgiris hasta el inicio del partido en París habrán pasado algo menos de 146 horas. Con dos derrotas en Lituania y Granada y sus respectivos viajes y un triunfo en el Roig Arena ante el Real Madrid entre esos dos momentos. El quinto partido en diez días llegará con un durísimo compromiso en la séptima jornada de la Liga Endesa, cuando el conjunto taronja recibirá a La Laguna Tenerife el domingo 16 de noviembre a las 12:30 horas.

Un partido inédito

Será la primera vez en la que Valencia Basket se enfrente al Paris Basketball, lo que convierte a este equipo en el rival número 110 del historial en competiciones internacionales del conjunto taronja. Este joven equipo fundado en 2018 ha ido dando pasos adelante desde la segunda división francesa hasta estrenar su palmarés en la temporada 2023-24 ganando la EuroCup y la Leaders Cup (con el taronja Adrian Kovacs como técnico ayudante de Iisalo) y en el curso 2024-25 ganando por primera vez la Liga y la Copa de Francia.

Plantillas / SD

El rival

El Valencia Basket analiza así a su rival de este jueves: En el quinteto tipo de Paris Basketball solo el pívot Momo Faye (5,5 puntos y 5,2 rebotes) ha salido de inicio en un quinteto tipo en el que, además de Hifi, ha estado acompañado en la mayor parte de las ocasiones por Amath M’Baye (6,9 puntos y 1,5 rebotes). Atendiendo a la frecuencia de veces en las que han salido de inicio, el cinco más habitual lo completarían Jeremy Morgan (5,8 puntos y 3,1 rebotes) y Daulton Hommes (4,9 puntos y 2,1 rebotes) aunque en el equipo de la Euroliga que más porcentaje de puntos obtiene de sus jugadores de banquillo, los cinco que empiezan no son especialmente significativos. Partiendo desde el banco, destaca la aportación de Derek Willis (6,3 puntos y 4,7 rebotes para 8,3 créditos) y la amenaza exterior del chileno Sebastian Herrera (10 puntos siendo el quinto que más triples mete, 2,5, con un 39,1% de eficacia), además de la capacidad reboteadora de Allan Dokossi (2,7 puntos y 5,2 rebotes). La rotación exterior la alargan Yakuba Ouattara (8,3 puntos y 3 rebotes), Leopold Cavaliere (1,9 puntos y 3,3 rebotes) y Joel Ayayi (3 puntos y 3,4 rebotes), mientras que por dentro Ismael Bako (2,4 puntos y 1,7 rebotes) abrocha el equipo.