"El París es un equipo muy complicado, sobre todo allí"

El jugador español del Valencia Basket Yankuba Sima indicó que el Paris Basketbal, rival al que visitan este jueves en partido correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga es un rival "complicado", sobre todo cuando juega como local, y abogó por olvidar el triunfo del martes ante el Real Madrid y centrarse en este próximo compromiso.

"La victoria fue muy importante, pero ahora tenemos que hacer borrón y cuenta nueva porque viajamos a París. Son un equipo muy complicado de jugar, sobre todo allí", señaló Sima este miércoles en declaraciones facilitadas por el club.

"El calendario de la Euroliga es muy exigente. No hay tiempo para lamentarse cuando has perdido uno o dos partidos seguidos, pero tampoco te puedes venir muy arriba cuando vas bien porque juegas cada dos o tres días", insistió.

Yankuba Sima, en su primer entrenamiento con el Valencia Basket. / VBC

Equipo rápido y triplista

El internacional con la selección española describió al conjunto francés: "Le gusta mucho correr y también toman muchos tiros desde la línea de tres. Es un equipo muy físico".

"Prepararemos lo mejor posible el partido, pero nos veo bien. Ojalá podamos dar una buena cara allí", concluyó Sima sobre la imagen que pueda ofrecer el Valencia Basket.

La colosal victoria ante el Real Madrid

Sima también realizó algunas declaraciones sobre el último partido de Euroliga, la victoria frente al Real Madrid en el Roig Arena. Tras el colosal partido de los de Pedro Martínez, el club taronja sumó su sexta victoria en diez partidos disputados de Euroliga. "Era muy importante este partido para coger esa confianza y esa dinámica, veníamos de un partido muy malo en Granada, es una muestra muy grande de carácter del equipo", indicó el pívot español.

Dicho partido estaba marcado en el calendario de mucha gente, y así se reflejó en la asistencia al pabellón. La afición taronja no falló a su cita y estableció el récord de asistencia de la temporada, superando a la visita del Barça. Casi 15.000 gargantas animaron a Valencia Basket, siendo, como dijo Sima, de gran ayuda: "Los jugadores disfrutamos más en la pista, ha habido un ambientazo, los aficionados nos han empujado muchísimo. Espero que sea una de las muchas alegrías que vamos a vivir en el Roig Arena".

Su debut en Euroliga

Además, en el encuentro frente a los de Scariolo, se produjo el debut en Euroliga de Yankuba Sima con su nuevo equipo. "Me siento bien, esto es solo el comienzo y tengo que coger ritmo. Hay que coger la experiencia con el equipo. El staff y los jugadores me ayudan todos los días a reincorporarme lo mejor posible".