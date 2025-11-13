Un rival del Valencia Basket pierde a una de sus estrellas para toda la temporada

Keenan Evans, base estadounidense del Olympiacos, sufrió una nueva rotura de su tendón de Aquiles izquierdo este miércoles, en su debut esta temporada con el conjunto griego en la Euroliga.

Evans ya sufrió esta misma lesión en 2023, que le tuvo apartado todo el año hasta 2024, cuando se rompió el tendón rotuliano. El estadounidense consiguió reaparecer con el Olympiacos hace tan sólo un par de días, en el encuentro liguero ante el Karditsa, después de 533 días alejado de las canchas.

Este miércoles ante el Zalgiris, uno de sus exequipos, Evans tuvo que abandonar la pista a los dos minutos de entrar, ayudado por varios asistentes del equipo sin poder apoyar el pie. Tras el partido, el propio equipo heleno confirmó en sus redes sociales que el jugador sufre una nueva rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

Tercera lesión grave en menos de tres años

"¡Estamos contigo, Keenan! ¡Mantente fuerte y vuelve aún más fuerte!", rezó el mensaje. El Olympiacos venció al Zalgiris 95-78 en la décima jornada de la Euroliga.