Paris Basketball - Valencia Basket; la Euroliga 2025, en vivo y en directo

Este jueves el Valencia Basket continúa su camino en la Euroliga 2025 con el segundo de los compromisos de esta semana. El equipo taronja cambió la dinámica negativa tras dos derrotas consecutivas entre Liga Endesa y Euroliga con una noche mágica en el Roig Arena. El Valencia Basket mostró todo su potencial para volver a mojarle la oreja al Real Madrid esta temporada. Y ya van dos. Así pues el equipo de Pedro Martínez intentará alargar el rendimiento del pasado martes en su visita al Paris Basketball, donde se medirá esta noche en el Adidas Arena.

El Valencia Basket visita al conjunto francés con una posición asentada en la clasificación de la Euroliga 2025. La victoria frente al Real Madrid ha dejado a los taronja en la sexta plaza con un balance (6-4) y como primer equipo español en la tabla. Por su parte Paris Basketball recibe a los valencianos desde la 14ª plaza con un balance de (4-6) y tras cuatro derrotas consecutivas; Anadolu EFES, Armani Milan, Bayern y Panathinaikos.

Jean Montero en una acción contra el San Pablo Burgos en el Roig Arena / Edu Ripoll

El partido de este jueves en París se presenta como un duelo apasionante y que se presume frenético ya que frente a frente estarán dos equipos con la misma filosofía de juego. El partido enfrenta a dos de los equipos que más anotan, que más triples meten y que juegan a un mayor ritmo de posesiones de la competición. El ritmo está asegurado. Paris Basketball es el equipo que juega a un mayor número de posesiones (78,1) mientras que Valencia Basket es el tercero con mayor ritmo (76,7). El cuadro taronja es el segundo que más anota (90,5) y el que más triples mete (12,1) siendo el equipo que más parte de sus puntos consigue con los lanzamientos exteriores (40,1%) mientras que el conjunto francés es respectivamente tercero (89,6) y segundo (11,7) en esos apartados estadísticos.

Así pues todo queda listo para una nueva cita en una temporada ilusionante con el estreno del nuevo hogar taronja, un Roig Arena que ya está considerado como uno de los mejores pabellones de toda Europa. Un empujón que genera muchas expectativas con un Valencia Basket atractivo y al que la IA le da muchas opciones en la Euroliga 2025.