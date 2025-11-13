Pedro Martínez: "Debimos tomar mejores decisiones en los últimos minutos"

Valencia Basket estuvo cerca de sumar la segunda victoria de la semana tras vencer el martes al Real Madrid, pero terminó sucumbiendo ante el Paris Basketball tras un partido en el que llegó a mandar por 15 puntos en el tercer cuarto pero que se fue complicando en los minutos finales hasta que el conjunto parisino logró la remontada.

Pedro Martínez, entrenador taronja, es consciente de que el equipo ha dejado escapar una gran oportunidad de sumar la séptima victoria en Euroliga, y así lo ha transmitido en la rueda de prensa, expresando que las posesiones de su equipo en los minutos finales podrían haber sido mejores: "Hemos tenido una gran oportunidad pero los últimos ataques no fueron buenos"

El técnico lamentó lo sucedido y explicó que "quizá" el camino hacia la victoria estaba en "intentar ir un poco más hacia la línea de personal en esos últimos ataques". En general, dejó claro que "debimos tomar mejores decisiones en los últimos 1-2 minutos". "El baloncesto son detalles", concluyó.

Pedro Martínez, durante el partido ante el Covirán Granada. / EFE

A reponer fuerzas para el domingo

Valencia Basket no tiene tiempo para lamentarse y debe centrar ya los cinco sentidos en otro partido trascendental que disputará el domingo en el Roig Arena ante La Laguna Tenerife. Se trata de un enfrentamiento entre el primer y segundo clasificado en Liga Endesa que decidirá el liderato tras la jornada siete.