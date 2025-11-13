Los tres descartes de Pedro Martínez para el partido ante el Paris

Valencia Basket se mide al Paris Basketball esta tarde a partir de las 20:45 horas en el partido correspondiente a la undécima jornada de Euroliga. El conjunto taronja quiere que siga la fiesta en la competición europea tras la gran victoria que cosechó frente al Real Madrid el pasado martes en el Roig Arena. En frente estará el conjunto parisino, con un récord de cuatro victorias y seis derrotas tras haber caído en sus últimos cuatro partidos de Euroliga.

Como viene siendo habitual en los últimos partidos, Pedro Martínez cuenta con sus 15 jugadores disponibles para la cita, por lo que ha tenido que efectuar los tres descartes en base a decisión técnica. Finalmente, los tres jugadores descartados y que, por lo tanto, no tendrán minutos frente al Paris Basketball son Sergio De Larrea, Matt Costello y Xabi López-Arostegui.

Sergio De Larrea, en el partido de Euroliga contra el Mónaco, ante Mike James. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Segundo descarte para Larry

No hay ningún reporte ni información por parte del club de que el vallisoletano padezca alguna molestia, por lo que su descarte se debe a una decisión técnica, seguramente orientada en darle descanso al joven base después de un arranque de temporada cargado de minutos por la cantidad de partidos que se han disputado. En cualquier caso, se trata ya del segundo partido seguido en el que De Larrea no tendrá minutos después de que también fuera un descarte frente al Madrid. Así, exteriores como Badio, Thompson, Taylor y Montero tendrán que volver a asumir galones en la creación de juego.

Vuelven Nogués y Sako

Junto a Larry, fueron Isaac Nogués y Sako los que se perdieron la cita frente al Madrid, aunque estos dos sí tendrán minutos frente al Paris. Ambos son especialistas defensivos, Isaac desde el perímetro y Neal protegiendo el aro, y Pedro Martínez ha considerado que sus perfiles son atractivos para este partido.