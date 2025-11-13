Valencia Basket deja escapar el triunfo en París

Dolorosa derrota de Valencia Basket ante el Paris Basketball. El conjunto taronja llegó a mandar en el tercer cuarto por 15 puntos pero no supo manejar su ventaja en el último tramo de partido, sufriendo un evidente bloqueo ofensivo y cometiendo demasiadas pérdidas que permitieron al conjunto francés remontar en los instantes finales (90-86). Los de Pedro Martínez suman, así, la quinta derrota de la temporada en Euroliga que les deja con un récord de 6-5 tras once partidos disputados.

El Paris Basketball lo tenía claro: a Valencia Basket solo se le puede parar con una intensidad superlativa. Y con esa elección bien aprendida, el conjunto francés convirtió los primeros ataques de Valencia Basket en una odisea, tanto a la hora de penetrar como para buscar tiros de larga distancia liberados. Tanto fue así que, con los cinco primeros minutos de partido casi cumplidos, el conjunto taronja apenas había sumado dos puntos. El equipo francés, por su parte, sumaba poco a poco, sobre todo desde la línea de tiros libres.

Puerto despertó al equipo

El encargado de perforar por primera vez la imponente defensa parisina fue el capitán Josep Puerto, y fue de la manera que mejor se le da a los taronjas, mediante un triple. La canasta del de Almussafes permitió carburar a VBC, que fue subiendo poco a poco el ritmo de anotación. Braxton Key y Reuvers también encontraban sus primeros puntos y Taylor, desde la línea de tiros libres, ponía a Valencia Basket por primera vez por delante. El desacierto de tres del Paris (0/9) también fue clave para darle la vuelta al marcador.

Al tramo final del primer cuarto se sumaron Moore, con una penetración de mucha clase, y Neal Sako, con una canasta de puros fundamentos bajo el aro. En el otro lado de la cancha Hommes mantenía por delante a su equipo, aunque con una diferencia mínima de un punto tras un primer cuarto pobre en cuanto a anotación (15-14).

Paris (France), 13/11/2025.- Justin Robinson (R) of Paris Basket and Omari Moore (L) of Valencia Basket Club in action during the Euroleague Basketball match between Paris Basketball and Valencia Basket Club in Paris, France, 13 November 2025. (Baloncesto, Euroliga, Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra / Mohammed Badra

Dinámica creciente

Pero la dinámica era creciente para Valencia Basket y así continuó en el segundo cuarto, que fue inaugurado con un triplazo de Jean Montero. Aunque el Paris quería agarrarse al partido con dos canastas aprovechando el poderío físico de Faye, la maquinaria taronja ya estaba en funcionamiento. Al triple del dominicano le sucedieron dos más, uno de Taylor y otro de Josep Puerto, además de otra canasta de Braxton Key, que geraron la primera ventaja interesante en el marcador (21-29).

La defensa taronja también iba in crescendo y empezó a dar sus frutos. Moore y Thompson se pusieron manos a la obra con los robos, mientras que Yankuba Sima se erigió como una gran opción para hacer daño en ataque. El pívot español se puso el uniforme de trabajo y capturó varios rebotes ofensivos que terminaron bien en canasta o bien en falta. Desde la larga distancia, Thompson, Badio y Puerto conectaban más bombazos. El conjunto local no le perdía la cara al choque, pero cada vez lo tenía más difícil con la diferencia en el marcador rondando los dobles dígitos. En la última posesión, Darius Thompson conectó un triplazo 'at the buzzer' para aumentar a 12 los puntos de ventaja al descanso. Otra primera mitad sublime del americano, que se fue a vestuarios con 10 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes.

Paris (France), 13/11/2025.- Leopold Cavaliere (R) of Paris Basket and Neal Sako (L) of Valencia Basket Club in action during the Euroleague Basketball match between Paris Basketball and Valencia Basket Club in Paris, France, 13 November 2025. (Baloncesto, Euroliga, Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra / Mohammed Badra

Ventaja de 15 puntos

Tras el paso por vestuarios, el estado de gracia desde la larga distancia continuó con un Omari Moore que amplió la ventaja a 15 puntos en la primera posesión. Todo parecía bajo control, sobre todo porque la defensa taronja estaba asfixianto a Hifi hasta el punto de que todavía no había aparecido. Pero ya lo avisó Pedro Martínez en la previa: las estrellas tarde o temprano terminan apareciendo, y Hifi lo hizo. El francés anotó cinco puntos en abrir y cerrar de ojos, enchufando a su equipo en el partido. Hommes saco un 2+1, dando pie a un parcial de 9-0 para el Paris, que redujo la ventaja siete puntos.

El momento del partido exigía una reacción de campeón, y Valencia Basket la tuvo a base de triples. El primero de ellos de un Yankuba Sima que cuajó su mejor partido desde que es taronja. El segundo de Taylor y el tercero de Thompson. La ventaja volvía a superar los dobles dígitos pero ahora la tendencia era creciente para el Paris, que empezó a recortar otra vez en el marcador. Lo hizo liderado por un Willis que anotó ocho puntos rápidos y también por un nuevo atasco en ataque de VBC, que sumaba únicamente con tiros libres y canastas sueltas.

Paris (France), 13/11/2025.- Yakuba Ouattara (R) of Paris Basket and Jean Montero (L) of Valencia Basket Club in action during the Euroleague Basketball match between Paris Basketball and Valencia Basket Club in Paris, France, 13 November 2025. (Baloncesto, Euroliga, Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra / Mohammed Badra

Paris empieza a remontar

Ni siquiera un triple psicoloógico de Badio que pudo haber minado la moral de Paris impidió que se acercaran en el marcador. En los minutos finales, otro 2+1 de los parisinos, de Ouattara, y un triple de Hifi siguieron presionando a los taronja. El tercer cuarto terminó con solo cuatro puntos de ventaja para los de Pedro Martínez (67-71).

En mitad de un tramo con menos acierto, la intensidad es lo que no se puede negociar y así consiguió los dos primeros puntos del último cuarto VBC. Tras varios rebotes ofensivos luchados, Taylor anotó de dos, aunque en la siguiente acción la denfensa dejó mucho que desear y Paris pudo responder fácilmente. Era el último cuarto, el partido estaba igualado y los nervios comenzaron a notarse mucho más, con ambos equipos encontrando más dificultades para anotar.

Reuvers sacó la falta y anotó los dos tiros, pero Herrera contestó con un triple que seguía acercando a los franceses. Montero anotaba una bombita de mucha clase, pero también encontró respuesta, de Faye. VBC pudo sumar varios puntos desde la línea de tiros libres, pero Sako falló cuatro consecutivos, manteniendo el partido en un puño a falta de cinco minutos. Ya en el clutch time, el acierto en el tiro de ambos equipos cayó en picado y eso permitía mantener la ventaja a VBC, aunque fuera mínima.

Desde la línea de tiros libres seguía encontrando su camino el conjunto taronja: Reuvers volvió a viajar a la línea y anotó los dos, pero el jarro de agua fría fue inmediato. Hommes conectó un triple, dejando el partido en solo dos puntos y la precipitación llevó a Valencia Basket a perder el balón en la siguiente acción.

El partido exigía más que nunca un líder que mantuviera la calma y se cargara el equipo al hombro, y ese puñetazo sobre la mesa lo dio Kameron Taylor. El americano anotó con una penetración de mucha clase, robó el balón en la siguiente acción y asistió a Reuvers para que el interior taronja conectara un triple. En un abrir y cerrar de ojos la ventaja volvió a crecer a siete puntos.

Paris (France), 13/11/2025.- Leopold Cavaliere (L) of Paris Basket and Brancou Badio (R) of Valencia Basket Club in action during the Euroleague Basketball match between Paris Basketball and Valencia Basket Club in Paris, France, 13 November 2025. (Baloncesto, Euroliga, Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra / Mohammed Badra

Un final desastroso y un Paris inspirado

Se negaba a morir Paris tras el esfuerzo que había hecho remontando una vez y se propuso remontar una segunda. En cuestión de tres ataques, Morgan metió un triple surrealista, totalmente punteado, y Hifi metió cinco puntos seguidos, primero desde la línea de tiros libres y después con un triplazo con step back. Restaba un minuto y Paris, tras un parcial de 8-0, estaba un punto por delante. Tras el tiempo muerto, dos pérdidas en dos posesiones condenaron a VBC, que ni siquiera tuvo una oportunidad de ponerse por delante con un tiro. En su última posesión, Sebastian Herrera sentenció el partido con otro triplazo.

Con el bocinazo final, Valencia Basket, que llegó a mandar por 15 puntos, sumó la quinta derrota de la temporada en Euroliga y no pudo dar continuidad al triunfo cosechado el martes frente al Real Madrid. El atasco ofensivo y el exceso de pérdidas en el último tramo del tercer cuarto y, sobre todo, en el último cuarto, condenaron al conjunto de Pedro Martínez ante un Paris Basketball muy intenso en defensa y acertado en los momentos clave.