La 'rueda de prensa' más surrealista de Pedro Martínez

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, vivió en París una de las ruedas de prensa más extrañas en su carrera al más alto nivel. Si lo ocurrido en las entrañas del Adidas Arena parisino después del partido de la Euroliga el jueves puede calificarse de 'rueda de prensa'.

El técnico, lógicamente, llegó cabreado a la conferencia con los periodistas tras una derrota en la pista difícil de explicar, y el cabreo aumentó al comprobar la falta de respeto de la prensa local con la competición y, en particular, con el Valencia Basket.

Entonces, Martínez fue requerido por el jefe de prensa local para que hiciese una valoración del encuentro ante una sala vacía. Sin ningún periodista. No había nadie desde València y los franceses se marcharon para casa después de escuchar al técnico local.

La respuesta del entrenador del Valencia BC no dejó a nadie indiferente. "¿Aquí, en esto?", fue su primera reacción como respuesta a la petición del periodista oficial del club parisino. Este le dijo que "sí", y el 'coach' del conjunto 'taronja' dio la valoración reclamada... aunque fue mucho más escueta de lo que se esperaba. "El marcador es 90-86". Nada más, y adiós.

Declaraciones facilitadas por el Valencia BC

El técnico del Valencia se levantó de la silla y se marchó de la sala de prensa. La prensa valenciana dispuso de la valoración de Pedro Martínez gracias a declaraciones facilitadas por el departamento de comunicación de la entidad valenciana.

El último cuarto, muy negativo por parte de los visitantes, enervó al entrenador. Ahora, el balance del equipo en la Euroliga queda 6-5 y el equipo marcha en séptima posición de la clasificación. El PSG se acercó a una sola victoria.