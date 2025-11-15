L'Alqueria del Basket se vuelca con las firmas de Operación Triunfo

L'Alqueria del Basket ha reunido esta mañana de sábado a cientos de personas con motivo de las firmas de Operación Triunfo 2025. Desde primera hora de la mañana, los aledaños de la casa de la escuela del baloncesto valenciano han visto cómo una larga cola de personas se congregaban a su alrededor a la espera de la llegada de los concursantes de la presente edición este conocido concurso.

Hasta las 13 horas de la tarde, los fans de este reconocido reality musical podrán disfrutar de la presencia de sus ídolos en la capital del Túria. Las valencianas Lucía Casani y Claudia Arenas, y el gallego Tinho, han sido los concursantes que han visitado L'Alqueria, donde han firmado el disco recopilatorio de la primera mitad del concurso y han podido sacarles una sonrisa a los fans allí presentes.

Era la primera vez en dos meses de concurso que los participantes salían al exterior y veían en primera persona la repercusión social que está teniendo la presente edición de este formato, que recientemente ha cumplido 24 años de historia. La respuesta de los fans del programa no ha podido ser mejor. Y es que muchas personas han pasado la noche en los aledaños de la escuela de Valencia Basket o han madrugado para ser los primeros en conocer a sus referentes.

La paternera Lucía Casani, entre las más aclamadas

Una de las concursantes más aclamadas por los fans del programa ha sido Lucía Casani. La valenciana, natural de Paterna, se ha dado un baño de masas con el público de la 'terreta', que se ha volcado con su compatriota. La joven, que está afrontando una semana complicada al ser una de las nominadas a abandonar el programa, ha podido disfrutar del aliento del público del programa, que le ha mostrado su apoyo ante esta compleja situación.

De hecho, en las tres ocasiones en las que Casani ha sido una de las candidatas a abandonar la Academia, el pueblo valenciano ha sido uno de sus principales respaldos. De hecho, estas últimas semanas el Valencia CF ha sido uno de sus principales focos de apoyo, publicando en sus historias de la red social Instagram los pasos a seguir para salvar a la artista de Paterna de la expulsión del programa.

La jornada de hoy demuestra que el Valencia Basket apuesta, de nuevo, por un modelo en el que ocio y deporte se pueden fusionar en un mismo recinto, uniendo dos grandes movimientos pasionales capaces de suscitar fuertes emociones entre su respectivo público.