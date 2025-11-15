El Valencia Basket se juega el liderato en el Roig Arena frente a La Laguna Tenerife

Después de una intensa semana con doble compromiso europeo y tras una de cal y otra de arena, es decir, tras ganar al Real Madrid en casa y caer ante el París en la cancha francesa, el Valencia Basket retoma la Liga Endesa este domingo 16 de noviembre con un partido del máximo calibre en el que está en juego nada menos que el liderato. Los de Pedro Martínez cierran una serie de cinco partidos en diez días recibiendo a La Laguna Tenerife (12:30h, Roig Arena, DAZN) en un duelo en el que se medirán el primer clasificado, el Valencia Basket y el segundo, los tinerfeños. Ambos llegan con idéntico balance: 5 victorias y 1 derrota. Tras caer de forma inesperada en la cancha del colista, el Covirán Granada la pasada jornada, el Valencia Basket quiere resarcirse en casa.

Con el mismo balance de victorias y derrotas pero con una posición por detrás en la clasificación por el Basket-average general, llega La Laguna Tenerife para visitar por primera vez el Roig Arena en una semana en la que ha podido preparar este choque tras imponerse el martes en su partido de BCL ante el Tofas Bursa por 80-70. El conjunto aurinegro tiene la mejor eficiencia ofensiva de la Liga Endesa y lidera el campeonato en el porcentaje de acierto de dos puntos y de tiro libre, impulsados por la consagrada pareja que forman Gio Shermadini (el jugador más valorado de la acb) y Marcelinho Huertas, la mejor a nivel estadístico de toda la acb. El técnico Txus Vidorreta cuenta con su plantilla al completo para este encuentro al igual que Pedro Martínez.

Cuatro partidos consecutivos en el Roig Arena

El choque ante La Laguna Tenerife será el primero de cuatro partidos consecutivos en el Roig Arena antes del parón de las competiciones por las ventanas FIBA. Tras el compromiso del domingo ante la Laguna Tenerife, Valencia Basket afrontará el partido de la jornada 12 de la EuroLeague ante el Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade el viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas, el choque de la jornada 8 de la Liga Endesa ante el Bàsquet Girona el viernes 23 de noviembre a las 17:00 horas y por último el encuentro de la jornada 13 de la EuroLeague ante el FC Bayern Munich el martes 25 de noviembre a las 20:30h. Todos ellos en el Roig Arena.

Los ataques más efectivos reunidos en el Roig Arena

Además de repartirse las dos primeras plazas en muchas de las estadísticas ofensivas para confirmar un duelo entre los dos mejores ataques en este inicio de la competición, Valencia Basket y La Laguna Tenerife mandan en muchos más apartados. El equipo taronja lidera la Liga Endesa en rebotes (41), porcentaje de rebote capturado (54,4%), rebote ofensivo (14), porcentaje de rebote ofensivo (39,4%), triples anotados (13,17), puntos anotados en contraataque (14%) y porcentaje de puntos anotados desde el triple (40,4%). Por su parte, La Laguna Tenerife es el equipo que menos balones pierde (9,7),

Se miden los dos mejores equipos ofensivos de este inicio de competición ya que en este partido se concentran los once mejores jugadores de la Liga Endesa en la eficiencia ofensiva. Valencia Basket tiene en Kameron Taylor al mejor jugador de la acb en la eficiencia ofensiva (134,5 puntos cada 100 posesiones), pero también tiene al cuarto (Sergio De Larrea, 131,6), al séptimo (Jean Montero, 130,8), al octavo (Matt Costello, 128,5) y al undécimo (Jaime Pradilla, 124,6). Por su parte, La Laguna Tenerife tiene en Aaron Doornekamp al segundo mejor jugador en eficiencia ofensiva (132,4) y además tiene al tercero (Rokas Giedraitis, 131,9), al quinto (Joan Sastre, 131,2), al sexto (Gio Shermadini, 130,9), al noveno (Marcelinho Huertas, 127,9) y al décimo (Bruno Fitipaldo, 125,5).

Las plantillas / VBC

El rival: La Laguna Tenerife

En el quinteto tipo del conjunto aurinegro junto a Shermadini y Huertas siempre aparece el extaronja Aaron Doornekamp (7 puntos con un 44% en triples y 3,2 rebotes) como ala-pívot. En los acompañantes de Marcelinho en el juego exterior sí ha habido rotaciones. En el escolta entre Bruno Fitipaldo (7 puntos y 1,5 asistencias) y Joan Sastre (4,3 puntos y 2 rebotes). Y en la posición de alero entre Thomas Scrubb (8,2 puntos y 3,3 rebotes para 10,7 de valoración) y Rokas Giedraitis (9 puntos con 2 triples por partido con un 48% de eficacia y 3,3 rebotes). Saliendo siempre desde el banquillo, Jaime Fernández (11,3 puntos y 3 asistencias para 13 créditos de valoración) es uno de los mejores sextos hombres del torneo mientras que Fran Guerra es su quinto jugador en dobles dígitos de valoración (7,7 puntos y 2,3 rebotes para 10,3 créditos). Tim Abromaitis (3 puntos y 2,5 rebotes) y Kostas Kostadinov (1,7 puntos) completan el juego interior mientras que Wesley Van Beck (2,5 puntos) alarga la rotación exterior.