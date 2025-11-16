Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO: Valencia Basket - La Laguna Tenerife

Bienvenidos a la narración en directo del encuentro entre Valencia Basket y La Laguna Tenerife, correspondiente a la Liga Endesa ACB. Te contamos cada jugada, el marcador minuto a minuto y todos los momentos destacados que ocurran en el Roig Arena, donde el ambiente es espectacular para un duelo entre dos equipos de enorme talento. Acompáñanos para seguir cada posesión, las canastas decisivas, las estadísticas en vivo y todo lo que ocurra dentro y fuera del parqué en este gran espectáculo de la ACB

Costello y Thompson tras finalizar un encuentro

Costello y Thompson tras finalizar un encuentro / Valencia Basket

Álvaro García-Granero

El Valencia Basket afronta este domingo 16 de noviembre uno de los encuentros más exigentes de este inicio de temporada en la Liga Endesa. Tras una intensa semana con doble compromiso europeo (victoria en casa ante el Real Madrid y derrota en Francia frente al París) el conjunto de Pedro Martínez busca cerrar este tramo competitivo con un triunfo que le permita conservar el liderato. Con un balance de 5 victorias y 1 derrota, los taronja vuelven al Roig Arena con la intención de resarcirse después del tropiezo inesperado en la pista del Covirán Granada.

Un duelo entre los mejores ataques del campeonato

El rival, La Laguna Tenerife, llega con el mismo registro de victorias y derrotas, aunque situado un puesto por debajo debido al basket-average general. Los de Txus Vidorreta han dispuesto de una semana más calmada tras su triunfo en la BCL ante el Tofas Bursa, y aterrizan en Valencia con su plantilla al completo y la tranquilidad de ser el equipo más eficiente ofensivamente en este arranque liguero. Los tinerfeños destacan por su bajo número de pérdidas, su acierto en tiros de dos y de tiro libre y por la influencia de la consagrada pareja formada por Gio Shermadini y Marcelinho Huertas, que lideran varias métricas avanzadas de la competición.

El Valencia Basket busca otra victoria en casa

El Valencia Basket busca otra victoria en casa / JM López / JM LOPEZ

El Valencia Basket, por su parte, domina apartados estadísticos claves como el rebote total, el rebote ofensivo, los triples convertidos y los puntos al contraataque, sustentado en una rotación que concentra cinco de los once jugadores más eficientes de la Liga Endesa. Kameron Taylor encabeza ese ranking, acompañado por De Larrea, Montero, Costello y Pradilla. Enfrente tendrán a un Tenerife que también aporta seis jugadores entre los más destacados en eficiencia ofensiva, lo que asegura un duelo de enorme nivel. Con ambos equipos invirtiendo tanto en su producción ofensiva como en su capacidad para imponer ritmo, el enfrentamiento en el Roig Arena se perfila como una cita decisiva para determinar quién saldrá como líder al término de la jornada.

