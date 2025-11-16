DIRECTO: Valencia Basket - La Laguna Tenerife

El Valencia Basket afronta este domingo 16 de noviembre uno de los encuentros más exigentes de este inicio de temporada en la Liga Endesa. Tras una intensa semana con doble compromiso europeo (victoria en casa ante el Real Madrid y derrota en Francia frente al París) el conjunto de Pedro Martínez busca cerrar este tramo competitivo con un triunfo que le permita conservar el liderato. Con un balance de 5 victorias y 1 derrota, los taronja vuelven al Roig Arena con la intención de resarcirse después del tropiezo inesperado en la pista del Covirán Granada.

El rival, La Laguna Tenerife, llega con el mismo registro de victorias y derrotas, aunque situado un puesto por debajo debido al basket-average general. Los de Txus Vidorreta han dispuesto de una semana más calmada tras su triunfo en la BCL ante el Tofas Bursa, y aterrizan en Valencia con su plantilla al completo y la tranquilidad de ser el equipo más eficiente ofensivamente en este arranque liguero. Los tinerfeños destacan por su bajo número de pérdidas, su acierto en tiros de dos y de tiro libre y por la influencia de la consagrada pareja formada por Gio Shermadini y Marcelinho Huertas, que lideran varias métricas avanzadas de la competición.

El Valencia Basket busca otra victoria en casa / JM López / JM LOPEZ

El Valencia Basket, por su parte, domina apartados estadísticos claves como el rebote total, el rebote ofensivo, los triples convertidos y los puntos al contraataque, sustentado en una rotación que concentra cinco de los once jugadores más eficientes de la Liga Endesa. Kameron Taylor encabeza ese ranking, acompañado por De Larrea, Montero, Costello y Pradilla. Enfrente tendrán a un Tenerife que también aporta seis jugadores entre los más destacados en eficiencia ofensiva, lo que asegura un duelo de enorme nivel. Con ambos equipos invirtiendo tanto en su producción ofensiva como en su capacidad para imponer ritmo, el enfrentamiento en el Roig Arena se perfila como una cita decisiva para determinar quién saldrá como líder al término de la jornada.

¡LOS 12 QUE ESTARÁN PRESENTES EN EL ROIG ARENA!

¡Día de reencuentros!

CHOQUE DE TITANES Valencia Basket y La Laguna Tenerife se enfrentan este domingo en el Roig Arena en un duelo directo por el liderato de la Liga Endesa. El primer y el segundo clasificado llegan empatados con un balance de 5-1, pero separados por el basket-average, en un choque que puede decidir quién domina la tabla tras la séptima jornada. Los taronja cuentan con el respaldo de su afición en el primero de cuatro partidos consecutivos en casa, mientras que La Laguna Tenerife visita el Roig Arena por primera vez esta temporada, tras vencer el martes en la BCL al Tofas Bursa (80-70). Ambos equipos son las ofensivas más potentes de la liga. Valencia Basket y Tenerife se reparten el liderato en numerosas estadísticas de ataque, con la pareja formada por Gio Shermadini, el jugador más valorado de la acb, y Marcelinho Huertas marcando la diferencia para los aurinegros. Un auténtico choque de titanes, entre los dos equipos que marcan el ritmo ofensivo de la Liga Endesa.