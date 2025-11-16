Pedro Martínez: "La afición y el equipo estamos ahí, picando piedra juntos y eso es muy importante"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez destacó la mejoría de su equipo en la segunda parte ante el La Laguna Tenerife y se mostró orgulloso del trabajo realizado por sus hombres. En la segunda parte el Valencia BC supo frenar mejor en defensa a su rival y forzar sus errores en el tiro: "Ellos juegan a eso, son buenísimos, se pasan muy bien la pelota, es su táctica y es muy difícil de frenar. Pero también somos capaces de valorar que hemos sido capaces de ajustar mejor en la segunda parte. Es cierto que ellos estaban más cansados y eso se refleja en el acierto en el tiro. Son vasos comunicantes".

Elogios al Tenerife

Pedro Martínez alabó el juego del Tenerife: "me encanta cómo juegan y el trabajo que hacen, tengo mucha admiración por el equipo. Juegan fenomenal, lo sabes, pero te castigan igual".

El técnico destacó la importancia de la victoria: "Estoy muy contento de haber ganado aquí a un gran equipo, ante un equipo que está haciendo una gran temporada, que está invicto en Europa y sólo ha perdido dos partidos en la acb".

De menos a más

El Valencia Basket experimentó una gran mejoría en los dos últimos cuartos, como resaltó Pedro Martínez: "Eso te lo da la dinámica, en el sentido de que cuando vas ganando tienes más sensaciones y te sale la energía, la adrenalina. Cuando vas perdiendo te pesan más las piernas, parece que saltas menos en el rebote...".

Para Pedro Martínez, jugar en casa es un plus añadido: "La energía que nos da el Roig Arena en los momentos clave es muy importante. Una energía que por contra, se la quita al rival. Afición y equipo estamos ahí picando piedra y eso es muy importante".

Una victoria que da confianza

La victoria corta una dinámica un tanto negativa, como reconoció Martínez: "Veníamos de perder dos de los últimos tres partidos pero con lo que me quedo sobretodo es que hemos ganado a un equipo que juega muy buen baloncesto".

El técnico valoró el apoyo del público en el Roig Arena pese al horario: "Un partido domingo por la mañana no es el mejor horario para llenar un pabellón tan grande pero aún así había mucha gente".