Liga Endesa
Pedro Martínez: "La afición y el equipo estamos ahí, picando piedra juntos y eso es muy importante"
El técnico taronja se mostró muy satisfecho por haber logrado la victoria ante un rival muy complicado como es el Tenerife
El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez destacó la mejoría de su equipo en la segunda parte ante el La Laguna Tenerife y se mostró orgulloso del trabajo realizado por sus hombres. En la segunda parte el Valencia BC supo frenar mejor en defensa a su rival y forzar sus errores en el tiro: "Ellos juegan a eso, son buenísimos, se pasan muy bien la pelota, es su táctica y es muy difícil de frenar. Pero también somos capaces de valorar que hemos sido capaces de ajustar mejor en la segunda parte. Es cierto que ellos estaban más cansados y eso se refleja en el acierto en el tiro. Son vasos comunicantes".
Elogios al Tenerife
Pedro Martínez alabó el juego del Tenerife: "me encanta cómo juegan y el trabajo que hacen, tengo mucha admiración por el equipo. Juegan fenomenal, lo sabes, pero te castigan igual".
El técnico destacó la importancia de la victoria: "Estoy muy contento de haber ganado aquí a un gran equipo, ante un equipo que está haciendo una gran temporada, que está invicto en Europa y sólo ha perdido dos partidos en la acb".
De menos a más
El Valencia Basket experimentó una gran mejoría en los dos últimos cuartos, como resaltó Pedro Martínez: "Eso te lo da la dinámica, en el sentido de que cuando vas ganando tienes más sensaciones y te sale la energía, la adrenalina. Cuando vas perdiendo te pesan más las piernas, parece que saltas menos en el rebote...".
Para Pedro Martínez, jugar en casa es un plus añadido: "La energía que nos da el Roig Arena en los momentos clave es muy importante. Una energía que por contra, se la quita al rival. Afición y equipo estamos ahí picando piedra y eso es muy importante".
Una victoria que da confianza
La victoria corta una dinámica un tanto negativa, como reconoció Martínez: "Veníamos de perder dos de los últimos tres partidos pero con lo que me quedo sobretodo es que hemos ganado a un equipo que juega muy buen baloncesto".
El técnico valoró el apoyo del público en el Roig Arena pese al horario: "Un partido domingo por la mañana no es el mejor horario para llenar un pabellón tan grande pero aún así había mucha gente".
