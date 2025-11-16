El Valencia Basket gana el pulso por el liderato ante La Laguna Tenerife

El Valencia Basket refuerza el liderato en la Liga Endesa tras sumar su sexta victoria ante La Laguna Tenerife por 96-79 en el Roig Arena. El duelo, que enfrentaba a los dos primeros clasificados de la competición, se decantaba finalmente a favor de los taronja que con 6 victorias y sólo 1 derrota seguirán una semana más en lo más alto de la tabla. Por contra, los canarios que llegaban a València con idéntico balance que los taronja (5-1), volverán a las Islas con la segunda derrota de la temporada.

Inicio igualado

Con Badio, Montero, Taylor, Reuvers, Pradilla iniciaba Pedro Martínez el partido. Badio estrenó el marcador con un tiro de media distancia al que seguía otra canasta de Montero. Los primeros puntos visitantes llegaban de tres en tres y eso les permitía adelantarse tímidamente 4-6. El partido reflejaba que sobre la cancha estaban los dos primeros clasificados de la Liga Endesa. Intercambio de canastas, concentración y pocos errores marcaban los primeros minutos de juego (12-13). Llegaban las primeras rotaciones en el Valencia Basket y uno de los recién entrados, Costello, era el encargado de poner por delante al Valencia Basket con un triple (15-14 min 5).

Ya con un quinteto en pista totalmente renovado con respecto al inicial, el Valencia Basket aceleraba el ritmo. La igualdad era máxima. Los tinerfeños movían con paciencia el balón hasta encontrar buenas opciones de tiro y mantenían un alto porcentaje de acierto desde todas las líneas. Eso les permitía mandar tímidamente en el marcador, mientras el Valencia Basket se mostraba algo más errático en el tiro (25-28 min. 10). Acababa así el primer cuarto.

Segundo cuarto

En el inicio del segundo cuarto los taronja seguían con problemas para frenar en defensa a su rival que se 'escapaba' 25-31. Ahora costaba más anotar a ambos equipos, especialmente a un Valencia Basket que no acababa de encontrarse cómodo en la cancha y al que le costaba mucho imponer su ritmo. La imprecisiones seguían lastrando el juego taronja. Con 29-36 en el marcador pedía tiempo muerto Pedro Martínez. La consigna era clara: intensificar la defensa. Y así lo hacía el Valencia Basket que co una recuperación de balón y triple de Taylor (hasta el momento el hombre más acertado en ataque) tomaba impulso (34-36). Omari Moore, después de muchos minutos, devolvía el equilibrio al marcaddor 36-36 aunque el Tenerife contestaba con un triple. Moore cogía las riendas del equipo y dejaba destellos de su gran calidad y velocidad liderando el ataque local. Montero también daba frescura al juego taronja.

Con 42-43 se llegaba al descanso. El Tenerife se llevaba la vitoria parcial por tan sólo 1 punto dejando las espadas en todo lo alto. El mayor acierto en el triple de los canarios (9 de 16) por los 5 de 15 del Valencia Basket de momento decantaba lal balanza del lado visitante aunque por la mínima ventaja.

Tercer cuarto

De nuevo Badio estrenaba el marcador tras el paso por los vestuaios y adelantaba al Valencia Basket (44-43).Los taronja saltaban a la cancha más intensos en defensa y eso daba frutos. El Tenerife no ecnontraba ahora buenas posiciones de tiro. El Valencia Basket se mostraba más rápido en labores defensivas y en ataque también buscaba posesiones cortas. Taylor seguía inspirado en ataque y con un triple ponía el 51-47 dando a los taronja su ventaja más amplia hasta el momento. Costello también trataba de imponer su ley bajo los aros.

Era ahora Txus Vidorreta el que pedía tiempo para tratar de enfriar el juego taronja. (55-47 min. 25). Defensa, rebote y rápida transición, esa era la fórmula que empezaba a decantar el partido del lado local con Montero ahora como director de orquesta.

El juego se endurecía, ambos equipos apretaban el acelerador sabedores de que el partido entraba en una fase decisiva. El Valencia Basket se mantenía por delante (61-54) pero faltaba romper el partido. La ventaja taronja alcanzaba por primera vez la barrera psicológiac ce los 10 puntos 64-54 y Badio la superaba (66-54). La afición disfrutaba en las gradas del Roig Arena. Con 66-58 finalizaba el tercer cuarto.

La igualdad se mantuvo hasta el último cuarto / Eduardo Ripoll

Último cuarto

La Laguna Tenerife demostraba que no estaba dispuesto a rendirse y con un triple en su primer ataque apretaba de nuevo el marcador (66-61). La respuesta local no se hacía esperar y con un 5-0 con triple incluido de Reuvers, los taronja recuperaban la tranquilidad. 71-63. El Valencia Basket controlaba ahora el partido, Moore, Monero... el protagonismo iba rotando pero con el mismo resultado: los taronaj eran ahora los que marcaban el tempo y sólo algunas imprecisiones y la buena labor defensiva de los canarios evitaba que el partido se resolviese de forma definitiva. Aún así, los minutos pasaban y el Valencia Basket mantenía una renta en torno a los 10 puntos que invitaban al optimismo (82-73 min. 36).

El Valencia Basket poco a poco iba ampliando su renta, se escabapa ya de forma definitiva ante la impotencia del equipo canario, que cansado, empezaba a acusar la falta de concentración. El Valencia Basket, por contra, se gustaba, se recreaba y en cada ataque mostraba destellos de brillantez. Los taronja se divertían y eso se notaba en la cancha. El marcador así lo reflejaba al final del partido: 96-79.