La exhibición de Kameron Taylor en la victoria de Valencia Basket frente a La Laguna Tenerife

Tras una dolorosa derrota en Euroliga en cancha del Paris Basketball, Valencia Basket necesitaba como el comer ganar a La Laguna Tenerife el pasado domingo en el partido correspondiente a la jornada siete de Liga Endesa. En primer lugar por recuperar sensaciones tras y, sobre todo, porque se trataba de un duelo entre el primer y segundo clasificado del campeonato español que decidió el liderato.

Con el Roig Arena como principal aliento y gracias a una auténtica exhibición de Kameron Taylor, el conjunto taronja se hizo fuerte en el enfrentamiento directo y terminó quedándose con un triunfo relativamente cómodo. El exterior estadounidense firmó un auténtico partidazo, manejando todos los registros sobre la pista y liderando la victoria de su equipo con 23 puntos, 7 rebotes y 30 de valoración, siendo claramente el MVP del choque.

Dinamita exterior

Una de las principales armas de Valencia Basket en este inicio de temporada es, sin duda, su dinamita exterior. Parece que cada partido Sergio De Larrea, Brancou Badio, Kameron Taylor, Omari Moore y Darius Thompson se turnen para guiar el equipo hacia una exhibición ofensiva. Y ante La Laguna Tenerife le tocó al ex de Unicaja, que está completando un inicio de temporada a un nivel superlativo.

Promedios descomunales

En los cinco partido de Liga Endesa que ha disputado Kameron Taylor hasta la fecha, presenta unos promedios descomunales: 20 minutos disputados por partido, pocos para un jugador como él pero lógico teniendo en cuenta la feroz competencia que hay en el equipo. En ese tiempo está siendo capaz de anotar 13,4 puntos, con un 58 por ciento en tiros de dos y un incréible 76,9 por ciento en tiros de tres. De momento ha lanzado 13 triples y ha convertido 10. Sus cifras de anotación con 4 rebotes, 2,6 asistencias, 0,4 tapones y 0,6 recuperaciones por partido. En cuanto a valoración, 17,2 de media.