Sergio de Larrea apadrina la presentación del proyecto UPV IN

La Universitat Politècnica de València ha presentado en el pabellón del recinto su renovado proyecto UPV IN para la temporada 2025-2026, consolidándose como referente en el deporte para atletas con discapacidad.

Lo ha hecho en el marco del nombramiento como deportista del año al jugador de Valencia Basket Sergio de Larrea, que ha ejercido como padrino de la iniciativa.

El galardón parte de por su destacada trayectoria profesional desde su llegada a la élite, que ha sido capaz de compaginar con su formación en la escuela, técnica superior de ingenieros industriales de la UPV.

El programa

El programa, que nació en 2023 bajo la dirección de la Cátedra del Deporte, da un paso adelante este año incorporando la sección de frontenis junto a las ya consolidadas disciplinas de pilota valenciana, A-Ball (deporte creado en la propia universidad), tenis en silla de ruedas, pádel y baloncesto para personas con discapacidad intelectual.

Los deportistas disfrutarán de instalaciones completamente adaptadas y competirán bajo los colores de la UPV.

Además, el club prepara diversos actos de inclusión y torneos propios, como la celebración del Día de la Discapacidad, reafirmando su compromiso para ampliar el apoyo y la visibilidad del deporte de personas con discapacidad en Valencia.