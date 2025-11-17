DEPORTE ADAPTADO
Sergio de Larrea apadrina la presentación del proyecto UPV IN
El programa, que nació en 2023 bajo la dirección de la Cátedra del Deporte, da un paso adelante este año incorporando la sección de frontenis junto a las ya consolidadas disciplinas de pilota valenciana
La Universitat Politècnica de València ha presentado en el pabellón del recinto su renovado proyecto UPV IN para la temporada 2025-2026, consolidándose como referente en el deporte para atletas con discapacidad.
Lo ha hecho en el marco del nombramiento como deportista del año al jugador de Valencia Basket Sergio de Larrea, que ha ejercido como padrino de la iniciativa.
El galardón parte de por su destacada trayectoria profesional desde su llegada a la élite, que ha sido capaz de compaginar con su formación en la escuela, técnica superior de ingenieros industriales de la UPV.
El programa
El programa, que nació en 2023 bajo la dirección de la Cátedra del Deporte, da un paso adelante este año incorporando la sección de frontenis junto a las ya consolidadas disciplinas de pilota valenciana, A-Ball (deporte creado en la propia universidad), tenis en silla de ruedas, pádel y baloncesto para personas con discapacidad intelectual.
Los deportistas disfrutarán de instalaciones completamente adaptadas y competirán bajo los colores de la UPV.
Además, el club prepara diversos actos de inclusión y torneos propios, como la celebración del Día de la Discapacidad, reafirmando su compromiso para ampliar el apoyo y la visibilidad del deporte de personas con discapacidad en Valencia.
- Rafa Mir: 'Corberán es uno de los mejores entrenadores que he tenido
- FINAL: Valencia Basket afianza su liderato
- Fran Pérez se acuerda del Valencia CF
- El Valencia Basket gana el pulso por el liderato ante La Laguna Tenerife
- André Almeida, el volante con el que Corberán quiere conducir la reacción del Valencia
- Valencia CF: Filial por y para el primer equipo
- Detenidos dos miembros de 'Indar Gorri' por agredir a tres aficionados del Valencia
- Vicente Iborra opina sobre la salida de Pepelu al Valencia