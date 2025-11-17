Valencia Basket convierte el Roig Arena en un fortín

Valencia Basket está cuajando un inicio de temporada ilusionante, a la altura de las expectativas que se generaron en verano con una confección de plantilla llamada a conseguir cosas importantes. Tras casi ya dos meses de competición, el conjunto de Pedro Martínez es líder de Liga Endesa, con sola una derrota en su casillero, y se mantiene dentro del 'top-8' de Euroliga con un récord positivo. Este convincente arranque se debe, en gran medida, al fortín que Valencia Basket ha conseguido generar en el Roig Arena, donde solo ha perdido un partido desde que comenzó la temporada.

El debut de la nueva casa taronja está siendo casi perfecto. En Liga Endesa el equipo todavía no conoce la derrota, y eso que los equipos que han visitado València son de un potencial inmenso. Barça, Joventut, San Pablo Burgos y La Laguna Tenerife han tratado de asaltar ya el Roig Arena y todos han fallado en el intento.

VALENCIA SPD VALENCIA BASKET - LA LAGUNA TENERIFE / Eduardo Ripoll

La única derrota, sin público

En Euroliga el Roig Arena sí conoce una derrota taronja, pero fue en circunstancias anómalas. Fue en un partido ante el Hapoel Tel Aviv que se disputó a puerta cerrada por recomendación de la delegación del gobierno por el alto riesgo que suponía la visita de un equipo israelí en mitad del genocidio que Isreal está cometiendo sobre Palestina.

Valencia Basket jugó en casa pero no pudo disfrutar del aliento de su público, y lo notó hasta tal punto que el conjunto visitante terminó llevándose le triunfo 93-100. En los otros cuatro partidos de Euroliga disputados en casa, el conjunto taronja ha logrado el triunfo en todos. Los rivales tampoco han sido 'caramelos' precisamente: Virtus Bologna, Fenerbahce, Dubai y Real Madrid.

Contando Liga Endesa y Euroliga, el balance total en el Roig Arena es de nueve partidos disputados, ocho ganados y uno perdido.

VALENCIA SPD VALENCIA BASKET - LA LAGUNA TENERIFE / Eduardo Ripoll

Calendario inmediato, en el Roig Arena

Vistos los números de Valencia Basket en casa, la próxima semana se antoja propicia para seguir mejorando el récord de victorias tanto en Liga Endesa y en Euroliga, y es que los de Pedro Martínez disputan sus próximos tres partidos en el Roig Arena.

Este viernes, a partir de las 21 horas, el conjunto taronja recibe al Estrella Roja en la decimosegunda jornada de Euroliga. El domingo, será el Bàsquet Girona el que haga frente al fortín taronja en la séptima jornada de Liga Endesa. Y el martes 25 será turno para el Bayern en la decimotercera fecha de la competición europea. Tres partidos para seguir demostrando que quien quiera ganar en coliseo taronja va a tener que superar la perfección.